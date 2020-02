I router mesh eero di Amazon ora supportano Homekit

Apple ha presentato le capacità di protezione per Homekit su router specifici durante la conferenza degli sviluppatori 2019 (WWDC 2019) ma solo in queste ore, dopo che sono stati rilasciati i documenti che illustrano la tecnologia nei dettagli, sono disponibili gli aggiornamenti dei firmware che introducono le capacità relative nei router compatibili.

Molti dei dispositivi connessi presenti nelle nostre case, come lampadine, termostati, spine e serrature delle porte, necessitano solamente dell’accesso a una serie limitata di servizi Internet per funzionare. Tuttavia, una volta aggiunto un dispositivo alla rete domestica, questo può accedere a qualsiasi altro dispositivo in casa, nonché a qualsiasi sito Web o servizio in Internet, senza che venga consentita l’autorizzazione o che il proprietario lo sappia. Con un accesso illimitato, l’accesso non controllato ad un singolo dispositivo potrebbe mettere a rischio tutta la casa, situazione che oggi cambia con l’aggiunta alle capacità dei router eero (commercializzati da Amazon dal settembre 2019) della compatibilità con HomeKit.

Ora è possibile aggiungere i propri router eero all’app Apple Casa e incrementare la protezione dei propri accessori HomeKit.

Sicurezza e privacy avanzate

Con Apple HomeKit, eero offre una protezione ancora maggiore dei propri accessori HomeKit e un modo semplice per gestire i dispositivi con cui sono autorizzati a comunicare a casa e su Internet. Gli accessori di HomeKit ricevono automaticamente le autorizzazioni in base solo a ciò di cui hanno bisogno e, se si vuole, è possibile limitare ulteriormente, in modo manuale, il loro accesso.

Il sistema eero può proteggere con un firewall ciascuno degli accessori HomeKit supportati in base alle impostazioni dell’app Apple Casa. eero impedirà quindi a tali accessori di comunicare con altri dispositivi collegati alla rete domestica e servizi Internet non autorizzati.



Semplicità di controllo e comodità

È possibile modificare le impostazioni di sicurezza di ogni accessorio HomeKit secondo le proprie preferenze. Utilizzando l’app Apple Casa sul proprio iPhone o iPad è possibile per ogni accessorio scegliere tra tre diversi livelli di sicurezza:

Automatico: consente a un accessorio di comunicare con i dispositivi e i servizi approvati dal produttore, impedendo l’accesso da parte di servizi non autorizzati.

Ristretto alla Casa: consente a un accessorio di comunicare solo con HomeKit sui dispositivi Apple. Sarà possibile gestire i propri accessori tramite l’app Casa, ma ciò potrebbe ridurre alcune funzionalità, come gli aggiornamenti del firmware.

Nessuna restrizione: consente a ogni accessorio di comunicare con ogni dispositivo della casa e ogni sito web o servizio Internet, come altri dispositivi connessi alla rete di casa.

Inizia con Scopri

Aprire l’app eero per iOS e selezionare la tab Scopri per iniziare a utilizzare eero e HomeKit. Seguire quindi le istruzioni per aggiungere i propri dispositivi eero all’app Casa e configurare la sicurezza per ciascuno degli accessori abilitati per HomeKit.

HomeKit è supportato da tutti i dispositivi eero e eero Pro con eeroOS 3.18.0 o successivi, e può essere configurato utilizzando eero iOS app 3.1.0 o successive.

Come per gli altri dispositivi Homekit gestibili da fuori casa, il controllo dei rouuter HomeKit richiede un iPhone o iPad e un HomePod, una Apple TV o un iPad configurati come Home Hub. Si consiglia di aggiornare all’ultima versione software e sistema operativo per tutti i dispositivi coinvolti.

Prezzi e configurazioni dei router eero compatibili con Homekit

I router eero sono disponibili in 4 diverse confezioni, due con il singolo router nelle versione base e pro e due in kit da 3 router. I prezzi partono da 109 Euro Iva compresa per il singolo modello base fino ad arrivare a 499 € Iva inclusa per il modello Pro in kit da 3.

Qui sotto vediamo le offerte correnti su Amazon.