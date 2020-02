iPhone 12 si mostra in tutto il suo splendore in video

Naturalmente nulla di ufficiale, ma sono molteplici i video apparsi in rete che mostrerebbero come potrebbe essere il prossimo iPhone 12. Il minimo comune denominatore di questi prodotti è un design simile a quello di iPhone 4.

Secondo Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities, Apple baserà il prossimo design di “iPhone 12” con capacità 5G su quello precedentemente apprezzato sui modelli di iPhone 4, 4S e iPhone 5, considerato dai più come il migliore degli iPhone di Apple in termini di design. La famiglia iPhone 12 sarà ufficialmente rivelata alla presentazione attesa per il prossimo settembre, ma, sulla base delle informazioni di Kuo, i designer si sono sbizzarriti e hanno provato ad immaginare come apparirà iPhone 12.

Secondo quanto riportato anche dal macdailynews, la linea di iPhone 12 presenterà un nuovo design con bordi piatti in metallo. La nuova linea proporrà così una versione modernizzata del design di iPhone 4 e iPhone 5. L’unico aspetto negativo, a quanto pare, è che i nuovi modelli avranno ancora una tacca nella parte superiore dei display.

Mentre altri produttori di smartphone continuano ad avvicinarsi al design a schermo intero, la sofisticata tecnologia di riconoscimento facciale 3D Face ID di Apple richiede diverse componenti dedicate e un ingombro nel lato superiore del display che non sembra destinato a scomparire nella prossima generazione. Alcuni, come in questi concept, sperano che invece di un intaglio nello schermo le componenti possano essere in parte ridotte e integrate nella cornice superiore.

Ad ogni modo, i video che proponiamo in questo articolo mostrano l’ipotetico design di iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max. In particolare, BGR ha ordinato questi video dal meno al più probabile, e anche noi abbiamo deciso di mantenere intatto questo ordine.

A questo indirizzo potete trovare tutte le notizie relative ad iPhone 12.