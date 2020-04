Cellularline Become, le cover ecosostenibili in sconto nella Giornata della Terra

Le custodie Cellularline Become proteggono gli iPhone e al contempo non inquinano, ma soprattutto per qualche giorno costano meno: sul sito di Cellularline infatti sono in sconto del 20% in occasione della Giornata della Terra che cade appunto oggi, mercoledì 22 aprile 2020.

Il segreto dell’ecosostenibilità delle cover

Queste custodie come dicevamo sono piuttosto speciali perché ecosostenibili, sono infatti realizzate con materiali naturali biodegradabili tra cui il PBAT, una bioplastica molto simile alla plastica tradizionale in termini di prestazioni, ma che ha il vantaggio di essere biodegradabile.



Questo però non significa che la custodia può essere gettata dove capita. Il PBAT infatti si dissolve in appositi impianti di compostaggio industriali, pertanto chi le acquista dovrà poi rivolgersi al gestore dei rifiuti del proprio comune di appartenenza per avere informazioni sul corretto smaltimento della custodia: solo in questo modo si potrà contribuire realmente alla riduzione dell’impatto ambientale del prodotto.

Anche la confezione è attenta all’ambiente

Non solo la custodia ma anche il packaging di Cellularline Become è stato progettato per essere ecosostenibile. Ogni confezione è infatti realizzata totalmente in carta riciclata e riciclabile, garantendo l’assenza di elementi in plastica.

Caratteristiche e iPhone compatibili

Le custodie della serie Become proteggono il telefono da urti e cadute. Sono flessibili e in grado di avvolgere completamente bordi, tasti e connettori. Sono disponibili in tre diverse colorazioni e compatibili con iPhone 8/7/6, iPhone XR, iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

La promozione

Come dicevamo queste custodie sono attualmente scontate del 20% in occasione della Giornata della Terra e si potranno acquistare a prezzo ribassato fino al 26 aprile. Per gli ordini superiori a 29,99 euro la spedizione è gratuita perciò, visto che il prezzo della singola cover, normalmente di 19,95 euro, è attualmente sceso a 15,96 euro, basterà comprarne due – magari in accordo con un amico – per eliminare totalmente i costi di spedizione, tenendo comunque conto del fatto che l’attuale periodo di emergenza potrebbe far subire ritardi nella consegna degli ordini.

