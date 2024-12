Secondo indiscrezioni, Johny Srouji di Apple tra i papabili alla guida di Intel

Pubblicità

Tra i potenziali nomi che Intel sta valutando per l’incarico di CEO (dopo le dimissioni di Pat Gelsinger) vi sono dirigenti di Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) e Marvell Technology Group.

A riferirlo è il settimanale Barron’s (nato come testata satellite del WSJ), spiegando che il nome legato a Apple che circola tra i “papabili” come nuovo amministratore delegato di Intel, è quello di Johny Srouji, attuale vice presidente senior di Apple responsabile Hardware Technologies.

Prima di arrivare in Apple, Srouji ha ricoperto incarichi di alto livello presso Intel e IBM in ambito progettazione e sviluppo processori. Ha conseguito laurea e master in Computer Science al Technion (detto Israel Institute of Technology).

Analisti di Sellers Research Group scommettono che Srouji rimarrà in Apple e ricordano che voci sul suo nome alla guida di Intel erano già circolate nel 2019.

Altri candidati papabili a CEO di Intel sono Lip-Bu Tan, attuale presidente esecutivo di Cadence Design System, e Charlie Kawwas, presidente responsabile semiconductor solutions di Broadcom.

Srouji è l’uomo che guida dall’alto la divisione che si occupa dei processori in Apple; parla arabo, ebraico e francese ed è arrivato a Cupertino nel 2008 dopo, come accennato, lavori in Intel e IBM. A questo indirizzo trovate un nostro articolo con dettagli sulla vita e le competenze dell’importante senior vice president responsabile dell’hardware in Apple.