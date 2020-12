Sulle cuffie Bose QuietComfort e Sport la regolazione del volume ora è a portata di touch

C’è un nuovo aggiornamento software che farà sicuramente piacere a chi possiede un paio di auricolari Bose QuietComfort e Bose Sport. Perciò se siete tra questi o se ne avete comprato un paio magari da regalare proprio per Natale, ricordatevi di far sapere che nella nuova versione dell’app Bose Music per smartphone c’è la possibilità di attivare il controllo del volume attraverso la superficie touch.

Fino a pochi giorni fa questo era un grosso limite: lo avevamo per altro segnalato proprio nella recensione che abbiamo pubblicato il mese scorso, ritenendoli al di sotto delle aspettative soprattutto di chi magari possiede già un paio di AirPods o altre cuffie di recente generazione. Per fortuna Bose pare abbia ascoltato questa esigenza comune a tutti quelli che li avevano già comprati, lavorandoci sopra e offrendo una soluzione in tempi piuttosto rapidi.

L’azienda ha infatti aggiunto questa nuova funzione pochi giorni fa, ma per poterne beneficiare non basta avere le cuffie nelle orecchie e l’app per iPhone, iPad o Android aggiornata all’ultima versione (che, per la cronaca, è la 4.2.4). Bisogna infatti cercarla all’interno delle impostazioni e attivarla accendendo l’apposito interruttore che, per impostazione predefinita, è invece spento. In più bisogna tenere a mente che viene abilitato solo sull’auricolare destro. Per regolare il livello del volume basta quindi far scorrere il polpastrello – verso l’alto per aumentarlo e verso il basso per diminuirlo – lungo la superficie esterna dell’auricolare destro.

Oltre ad alcune correzioni di bug e miglioramenti di carattere generale, questa versione introduce anche l’accesso diretto a Spotify sulle cuffie Bose 700. In pratica basta tenere premuto a lungo il dito sul padiglione auricolare destro (anche in questo caso è importante ricordare che non è abilitata invece sul sinistro) per ascoltare la musica di questa piattaforma in streaming.

Se volete saperne di più sugli auricolari Bose QuietComfort potete leggere la nostra recensione. Se invece volete comprarli, li trovate su Amazon, dove sono in vendita anche i Bose Sport e le Bose 700 che beneficiano di questo nuovo aggiornamento dell’app abbinata.