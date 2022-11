Kia, il nuovo nome KN crea confusione

Il nuovo logo Kia sta effettivamente creando un bel po’ di confusione. Va bene il minimalismo, va bene la modernità, ma il nome del marchio come raffigurato sulle nuove auto genera qualche problema. Ed infatti, il nuovo logo sembra riportare la scritta “KN”, al posto di “Kia”.

Questo accade, non solo per pochi distratti, ma per circa 30.000 persone al mese che effettuano ricerche web alla ricerca di “auto KN”, secondo i dati pubblicati dall’agenzia pubblicitaria Ashwinn Krishnaswamy su Twitter. Il picco di ricerche – che sembra provenire da persone che cercano di capire se avevano perso il lancio di un’azienda automobilistica completamente nuova – è iniziato all’inizio dell’anno scorso, proprio nel periodo in cui i veicoli con il nuovo logo sono arrivati in strada, secondo The Drive.

Quei dati mostrano anche che altre ricerche popolari, con migliaia di visite al mese, includono ““kn car brand,” “kn car logo,” and “kn carnival car” (“Carnival” è il nome del minivan Kia).

E così, la scritta iper moderna del suo nuovo logo probabilmente non aiuta, anche se la confusione del marchio non è un fenomeno nuovo. Creative Bloq ha precisato, infatti, che la confusione dei clienti è iniziata quasi un anno e mezzo fa. Tuttavia, mentre i tweet che lo confondono con il logo Nine Inch Nails sono certamente divertenti, le nuove statistiche suggeriscono come il fenomeno abbia tratti comici, considerando quanti clienti stanno confondendo questo marchio.

Kia non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di The Verge sulla vicenda.

La buona notizia per coloro che sono confusi è che Google è in grado di puntarli nella giusta direzione; il risultato principale per “auto KN” è il sito web di Kia, o almeno lo è in alcuni Paesi, non in Italia.

In ogni caso, quando si utilizzano altri motori di ricerca, “KN car” non sembra puntare al brand automobilistico Kia.

Ovviamente, sebbene il dato di 30.000 ricerche per “KN car” possa sembrare elevato, secondo Google Trends è davvero poco rispetto al numero di persone che cercano “Kia”.