Lo sviluppatore di FlickType cita Apple in giudizio per la tastiera di Apple Watch 7

Tra le novità di Apple Watch Series 7 c’è un display più grande, elemento che ha permesso a Apple di offrire due ulteriori dimensioni di carattere e una nuova tastiera virtuale QWERTY co la quale l’utente può scrivere toccando con il dito o sfiorando il display con QuickPath. Il sistema della Mela sfrutta il machine learning on-device per suggerire la prossima parola in base al contesto, consentendo di scrivere più velocemente.

La tastiera virtuale che Apple ora offre con i nuovi Apple Watch, ricorda quella di FlickType, app ora non più disponibile.

Kosta Eleftheriou, lo sviluppatore di FlickType, ha riferito in un tweet che affronterò la questione in tribunale con Apple. Mel tweet si vede il messaggio di Apple nel quale spiega allo sviluppatore il perché l’app è stata rifiutata, in quanto non soddisfa requisiti previsti nelle linee guida dell’App Store.

Eleftheriou ha citato in giudizio Apple nel marzo del 2021, affermando che la Casa di Cupertino abusa del suo potere di mercato, impedendo il rilascio di app che non sono di suo gradimento. L’app FlickType era stata presentata nel 2018 per iPhone e successivamente predisposta per Apple Watch.