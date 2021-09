Apple Watch ha tutto quel che serve per i ciclisti con watchOS 8

Gli utenti con Apple Watch che usano la bici per sport o divertimento avranno presto accesso a una manciata di nuove funzionalità dedicate a questa attività. Come spiegato da Apple durante l’evento di presentazione degli iPhone 13 che si è appena concluso, con l’aggiornamento 8 di watchOS questo smartwatch sarà in grado di rilevare quando ci si comincia a spostare in bicicletta e, a tal proposito, ricorderà all’utente di avviare l’allenamento tramite una notifica.

Come già accade per gli altri allenamenti, Apple Watch sarà in grado di mettere in pausa quando ci si ferma per una pausa e allo stesso tempo riprenderà automaticamente l’allenamento quando si riparte. Ma, cosa più importante, sarà in grado di rilevare le cadute dalla bici. Sebbene infatti Apple Watch sia in grado di rilevare le cadute già dalla Serie 4 e di fornire all’utente tutti i pulsanti utili per avviare una chiamata di emergenza qualora ce ne fosse il bisogno, adesso l’orologio offrirà le stesse funzioni anche in caso di caduta dalla bicicletta perché, tramite i sensori e gli algoritmi, sarà sostanzialmente in grado di determinare quando una persona cade dalla sella, trattandosi ovviamente di un movimento ben diverso da quello che si verifica quando si cade mentre si cammina o si corre.

Ci sono novità in tal senso anche per chi pratica ciclismo indoor ad esempio su una cyclette: per questo genere di allenamento, Apple Watch sarà in grado di supportare in maniera migliore le e-bike grazie ad alcuni miglioramenti apportati all’algoritmo dedicato consentendogli di calcolare le calorie bruciate in maniera più efficace.

Queste funzionalità si uniscono alle altre aggiunte da Apple, come ad esempio la rinnovata app Breathe, nuovi quadranti e gli aggiornamenti alle app Messaggi e Foto che saranno implementate con watchOS 8 a tutti gli Apple Watch compatibili con questa versione. Ricordiamo che in questa occasione Apple ha anche presentato la nuova Serie 7 di Apple Watch che principalmente offre uno schermo Retina più grande e, di conseguenza, un’interfaccia completamente riprogettata, ma anche nuovi quadranti e una ricarica più veloce. Riguardo gli allenamenti Apple ha anche presentato le novità di Apple Fitness +, l’abbonamento che secondo le recenti indicazioni sarà disponibile anche in Italia a partire da fine autunno.