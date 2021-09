Nintendo riduce il prezzo di Switch in vista del modello OLED

Questa estate Nintendo ha presentato il nuovo modello della console Switch con schermo più grande e tecnologia OLED, ed ora il colosso dei videogiochi di Kyoto riduce il prezzo di Nintendo Switch nel modello base attuale in Europa e Regno Unito.

Per chi aspettava un risparmio consistente con il cambio di modello in arrivo purtroppo non ci sono buone notizie, si tratta infatti di un piccolo ritocco nel prezzo di Nintendo Switch base nell’ordine di poche decine di euro. Invece del precedente prezzo di listino di 329,99 euro ora la console si compra a 299,99 euro, quindi una riduzione di prezzo di 30 euro. Ritocco simile anche in Regno Unito dove il precedente prezzo di listino di 279,99 sterline diventa ora 259,99 sterline.

Sempre per quanto riguarda l’Italia mentre scriviamo da questa pagina di Amazon è possibile acquistarla al prezzo leggermente inferiore di 287 euro, visibile scorrendo in basso.

La società di Super Mario non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma secondo alcuni potrebbe trattarsi di un aggiustamento dei prezzi dovuto all’adeguamento al cambio, tenendo presenti i modesti importi in questione, come rileva The Verge. In ogni caso, anche se si tratta di un piccolo ritocco di prezzo, la mossa aumenta il divario di prezzo tra Nintendo Switch standard e il nuovo modello con schermo OLED che sarà commercializzato a partire da venerdì 8 ottobre.

Oltre al display che da LED da 6,2 pollici diventa OLED da 7 pollici, una grande differenza per chi usa la console soprattutto in versione mobile, ci saranno anche un nuovo sostegno posteriore che migliora la stabilità della console, speaker più potenti e anche l’inserimento di un connettore di rete Ethernet nella base dock per il collegamento al televisore. La nuova Nintendo Switch arriverà l’8 ottobre al prezzo di listino di 364,99 euro.

Negli scorsi giorni Nintendo e Lego hanno annunciato il nuovo set di mattoncini blocco sorpresa a tema Super Mario 64.