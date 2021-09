Logitech Logi Dock è lo speaker con hub integrato

Il lavoro è cambiato per sempre, e Logitech sembra esserne consapevole, annunciando oggi il nuovo Logi Dock, una dock all-in-one che migliora il flusso di lavoro con più porte e che allo stesso tempo funge da speaker desktop con microfoni incorporati. L’accessorio è rivolto a chiunque necessiti di ottimizzare la propria configurazione per lavorare da remoto o anche in ufficio.

Secondo l’azienda, Logi Dock è stato creato pensando a chi lavora da casa, poiché non tutti hanno una configurazione ideale per fare ciò di cui hanno bisogno. L’azienda spiega che gli utenti troveranno in un unico prodotto soluzioni per ampliare le proprie connessioni informatiche e anche per partecipare ad audioconferenze con un buon set di altoparlanti e microfono.

Quando la pandemia ha colpito abbiamo trascorso un’incredibile quantità di tempo con i nostri utenti finali per comprendere le loro esigenze e i loro punti deboli nel lavorare da casa. Il risultato è stato Logi Dock. Si tratta di una soluzione di docking dirompente, semplice e moderna insieme a funzionalità di collaborazione chiave come one-touch-to-join e un migliore controllo dell’audio. E non per niente, trasforma il nostro disordine di cavi nell’elegante spazio di lavoro che tutti aspiriamo ad avere

Logi Dock, che somiglia a un mini computer da scrivania, dispone di tre porte USB-C, due porte USB-A, DisplayPort, HDMI, connessione Bluetooth e uno slot di sicurezza Kensington. Supporta fino a due monitor esterni e può caricare un laptop fino a 100W, il tutto con un unico cavo collegato al computer.

La dock è dotata di pulsanti di controllo del volume e persino di scorciatoie per la privacy nella parte superiore, così da abilitare o disabilitare la fotocamera e il microfono durante una chiamata. Logitech afferma che gli altoparlanti integrati offrono un audio di alta qualità e che i microfoni sono dotati di cancellazione del rumore per concentrarsi solo sulla voce di chi parla.

Tutto è progettato per funzionare in modo intuitivo, quindi non richiede alcun software particolare. Tuttavia, se si installa l’app Logi Dock, la si può integrare con il proprio calendario, così da ricevere notifiche luminose e persino avviare una chiamata dalla dock. L’accessorio funziona sia con macOS, che con Windows ed è completamente compatibile con app come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

Logitech Logi Dock sarà disponibile a livello globale entro la fine dell’anno con un prezzo fisso di 399 dollari, circa 337 euro. I clienti potranno ordinarlo nei colori grafite e bianco.

