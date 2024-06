Lorenza, Karim, la cecità e WWDC24

Pubblicità

Se oggi chiedi ad un ragazzino di dodici anni cosa vuol fare da grande e ti senti rispondere “Voglio lavorare a Cupertino” non puoi stupirti più di tanto: la connessione con il mondo delle App per smartphone è ormai nel DNA delle nuove generazioni.

Sentirselo dire 7 anni a fa dal proprio figlio ceco della nascita avrebbe stupito però qualunque genitore che pur desiderando il meglio per il proprio figlio sa che le difficoltà che deve affrontare ogni giorno fanno pensare piùttosto al raggiungimento di obiettivi più vicini e pratici.

Ma Karim oggi è qui ad Apple Park, la grande sede di Apple voluta da Steve Jobs, con sua mamma Lorenza che lo accompagna un po’ spaesata, lei che con parla inglese, per i grandi atri di questo immensa astronave. Karim non poteva spostarsi da solo nel suo primo viaggio in California e Apple ha messo a disposizione un assistente che lo accompagna nelle sessioni dirette con gli ingegneri mentre la madre che accompagna Karim agli incontri con gli ingegneri dell’azienda e nei luoghi a cui la madre non può accedere: è lei che mentre attende paziente sul ballatoio del terzo piano davanti alle vetrate che danno sul parco mi racconta la storia sua e di Karim

Karim Gouda Said Hessan, questo il nome completo, è cieco dalla nascita ma nei primi mesi di vita Lorenza ha dovuto lottare per convincere i medici che si trattava di una condizione assoluta ed avere l’assistenza necessaria. Lorenza ha lavorato per diversi anni come infermiera ferrista all’ospedale Sant’Orsola e ha imparato anche dal suo lavoro ad avere la precisione e la perseveranza che servono ad ottenere i risultati più insperati come la possibilità di usare un Mac in un ambiente molto chiuso e governato da associazioni che tendono ad escludere chi vuole utilizzare software alternativo.

In questi anni Lorenza ha spinto Karim ad impegnarsi in un sacco di sport per sfidare se stesso e gli altri: in queste settimane sta lottando ottenere i tempi necessari per guadagnarsi la partecipazione alla squadra paralimpica di nuoto.

Facendo uno strappo al rigoroso programma di allineamenti in piscina Karim ha prevalso sulla paura di volare di Lorenza e sono partiti insieme per questa sorta di viaggio nel paradiso per sviluppatori dove non solo ha potuto discutere della propria applicazione ma anche spiegare ad un pubblico più vasto il proprio progetto.

KNGWorld è l’app per Mac, iPhone e iPad di Karim che è una sorta di chiave d’accesso al suo mondo di appassionato di tecnologia pronto a sfruttare tutti gli strumenti che la tecnologia stessa offre per superare le barriere per chi non può vedere: gli spettatori sono in numero limitato per il momento ma il nostro è pieno di entusiasmo e determinatissimo a portare avanti i suoi progetti.

Oltre a scaricare l’app vi invitiamo a seguire questo video in cui il nostro spiega come utilizzare le richieste di informazione sugli oggetti inquadrati agli occhiali smart RayBan di Meta: Karim non solo è un curioso sviluppatore ma anche un valido comunicatore che permette anche chi ha capacità visive intatte il tipo di interazione necessaria per l’utilizzazione degli strumenti di accessibilità sui prodotti Apple.

A soli 19 anni i progetti di Karim sono tanti e ambiziosi ma il prossimo step oltre all’impegno con il nuoto è l’iscrizione all’università di Cesena con il suo corso di Ingegneria e scienze informatiche. Ci sarà da lottare anche qui ma con tutto l’entusiasmo trovato qui alla WWDC24 i risultati non mancheranno.