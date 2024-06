Lampadario-ventilatore in super offerta, solo 4 €

Pubblicità

Il caldo è arrivato e per mettervi al fresco avete decine di possibilità diverse. Una di queste vi costa soltanto 4 €, grazie ad un’offerta irripetibile in corso queste ore: si tratta di un piccolo ventilatore che si sostituisce alla lampadina del vostro lampadario, per continuare a far luce ma al contempo anche smuovere l’aria della stanza in cui si trova.

Grazie all’attacco E27 è infatti compatibile con tutti i portalampada di questa taglia, il che significa poterlo posizionare ovunque ci sia abbastanza spazio. Parliamo di una lampada di forma circolare dal diametro di 26 centimetri, alta 12, da avvitare dove più fa comodo.

A quel punto, una volta data corrente, si può controllare tutto a distanza attraverso il telecomando incluso in confezione. Sia accendendo e spegnendo la luce LED anulare di cui è dotata, sia regolandone la temperatura colore, passando da tonalità calde a fredde in base all’occorrenza.

E poi chiaramente anche il ventilatore, che si può accendere, spegnere e regolare su tre diverse velocità.

Per quanto riguarda i consumi, siamo sui 30 Watt equivalenti per quanto riguarda la luce, mentre il ventilatore alla massima potenza consuma intorni ai 4,5 Watt.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 30 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’86% andando a spendere intorno ai 4 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.