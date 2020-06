L’utente sviene ma Apple Watch chiama i soccorsi

Non sono mancate nei mesi scorsi storie simili, in cui in un modo o nell’altro, Apple Watch ha contribuito a salvare la vita di chi lo indossava. Che si sia trattato di un incidente in auto, piuttosto che di un attacco di cuore, lo smartwatch della Mela è sempre intervenuto in soccorso dei fortunati possessori. Questa volta è toccato a un uomo di Phoenix, in Arizona, il cui Apple Watch ha chiamato il 911 dopo essere svenuto.

Come riportato da KTAR News, lo smartwatch dell’uomo ha chiamato i servizi di emergenza che sono stati in grado di inviare agenti di pattuglia e i vigili del fuoco sul posto. L’orologio aveva fornito ai soccorritori la posizione esatta dell’uomo, rendendo facile il suo ritrovamento. In quelle condizioni, spiegano i soccorritori, l’uomo non sarebbe mai stato in grado di fornire la sua posizione o qualsiasi informazione su ciò che stava accadendo. Non era nemmeno a conoscenza del fatto che Apple Watch lo stesse aiutando subito dopo la caduta.

In ogni caso, evidenzia il rapporto, non sembra essersi trattato di una situazione critica, di vita o morte, ma dopo che l’uomo non si è mosso per un minuto, l’Apple Watch ha fatto quello che doveva: effettuare la chiamata di emergenza ai servizi preposti.

Ricordiamo che la funzionalità che rileva le cadute è attivata automaticamente su tutti gli Apple Watch a partire dal modello 4 se l’utente ha almeno 65 anni, ma può essere eventualmente attivata manualmente (basta aprire l’app Apple Watch su iPhone, toccare il pannello Apple Watch, toccare SOS emergenze e attivare o disattiva il rilevamento cadute).

