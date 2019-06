Il rilevamento cadute di Apple Watch 4 aiuta una 87enne a chiamare i soccorsi dopo un incidente

Apple Watch Series 4 offre nuove funzionalità inclusa la nuova app che, grazie a un cardiofrequenzimetro elettrico, è in grado di effettuare un elettrocardiogramma (ECG) ma anche accelerometro e giroscopio più evoluti che rilevano le cadute.

Il rilevamento delle cadute usa accelerometro e un giroscopio che misurano fino a 32 g-force, e algoritmi ad hoc. Analizzando la traiettoria del polso e l’accelerazione dell’impatto, Apple Watch invia all’utente una notifica dopo la caduta, che può essere annullata o usata per far partire una chiamata di emergenza.

Se Apple Watch rileva che l’utente è immobile da 60 secondi dalla ricezione della notifica, chiama automaticamente i servizi di emergenza e invia ai contatti di emergenza un messaggio con la posizione.

Il News Center Maine riferisce di una donna, Dotty White, rimasta coinvolta in un incidente a Kennebunk (città nello Stato del Maine).

La donna racconta che mentre era di ritorno a casa dal supermercato, è stata investita da un’auto che è uscita fuori strada finendo direttamente addosso a lei. La donna investita non è stata in grado di chiamare i servizi di soccorso ma ci ha pensato l’Apple Watch, aiutando la donna che non poteva muoversi. In pratica lo smsrtwatch ha identificato l’incidente come una butta caduta, facendo partire automaticamente una chiamata ai servizi di emergenza, allertando i paramedici e i familiari.

“L’orologio ha chiamato mio figlio in Florida, mia figlia nel Massachusetts, e mia figlia nel Maine”, ha spiegato la donna. “Hanno capito che era successo qualcosa e dove è successo”. Il figlio ha spiegato di avere ricevuto una notifica con un messaggio; ha immediatamente chiamato la sorella più vicina, che aveva a sua volta ricevuto l’SMS e questa si è precipitata dalla madre.

Per via dell’incidente, la donna soffre dei postumi di frattura con qualche osso rotto ma è felice per l’aiuto ottenuto dall’Apple Watch. “È piuttosto grazioso da indossare al polso”, spiega; “hai l’ora, il meteo e può essere di aiuto”.

All’inizio dell’anno la funzione di rilevamento cadute di Apple Watch è stata utile per un uomo di 67 anni in Norvegia scivolato in bagno, trovato sanguinante e incosciente grazie alla chiamata automatica ai servizi di emergenza

La funzionalità che rileva le cadute è attivata automaticamente se l’utente ha almeno 65 anni ma può essere eventualmente attivata manualmente (basta aprire l’app Apple Watch sull’iPhone, toccare il pannello Apple Watch, toccare SOS emergenze e attivare o disattiva il rilevamento caduto).

Apple Watch non riesce a rilevare tutte le cadute. È più probabile che rilevi una caduta se l’utente fa molta attività fisica ed esegue movimenti rapidi che potrebbero somigliare a una caduta.

Per tutte le informazioni su Apple Watch vi rimandiamo alla nostra sezione dedicata alla smart watch di Apple.