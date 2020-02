Apple Watch aiuta ad inviduare un raro disturbo cardiaco di un teenager

Un 13enne dell’Oklahoma si è spaventato e ha mandato un messaggio alla madre dopo che il suo Apple Watch ha evidenziato una frequenza cardiaca di 190 bpm (battiti del cuore al minuto) mentre era semplicemente seduto. Grazie all’avviso e dopo un lungo intervento, può giocare normalmente.

Skylar Joslin è un giovane amante di calcio e basket; è il tipico ragazzo dal quale non ci si aspetterebbe un problema al cuore, anche per via della sua età. Il messaggio di avvertimento apparso sul suo Apple Watch, lo ha ad ogni modo reso consapevole di qualche problema; dopo essersi messo in contatto con la madre, questa l’ha convinto a ricoverarsi in ospedale dove è stata diagnosticata una tachicardia sopraventricolare (SVT, sigla dell’inglese supraventricular tachycardia), un ritmo cardiaco ad alta frequenza che origina al di sopra del ventricolo.

Della vicenda riferisce Oklahoma News 4 spiegando che le SVT nascono dalle camere superiori del cuore (atri) o dal punto di collegamento elettrico tra camere superiori ed inferiori (giunzione atrio-ventricolare), caratterizzate da una elevata frequenza cardiaca (maggiore di 100 battiti al minuto). Spesso queste aritmie si manifestano con inizio e fine improvvise separate da un lungo periodo di stabilità. Se non trattato, questo problema può portare a indebolire il muscolo cardiaco.

La madre del ragazzo ha riferito che prima dell’intervento al cuore, il cardiologo aveva comunicato che la sua frequenza cardiaca era arrivata a 280 nel cuore della notte. Il ragazzo è stato sottoposto ad un intervento di ablazione cardiaca durato 7,5 ore, una procedura medica moderatamente invasiva, praticata per correggere le anomalie del ritmo cardiaco. Sono stati necessari mesi di osservazione post-trattamento, ma ora Skylar sta bene ed è tornato a giocare a football.

L’Apple Watch si è rivelato un aiuto prezioso per identificare un problema del quale altrimenti non sarebbe mai venuto a conoscenza. Per essere sicuri che questi messaggi siano attivi, aprire l’app Watch su iPhone, selezionate Notifiche > Battito e da qui assicuratevi che sia attiva l’opzione relativa alla frequenza irregolare.

Apple Watch ha dimostrato nel corso dei mesi scorsi di essere veramente un salva vita. Da un lato le sue funzioni ECG, dall’altro il rilevamento automatico della caduta, mentre più di recente la modalità SOS, che consente di chiamare i servizi di emergenza, avvisare un amico e tracciare la propria posizione. Non mancano, neppure in Italia, testimonianze di persone salvata da Apple Watch.

Tutte le notizie e gli approfondimenti su Apple Watch si possono trovare direttamente a partire da questo link.