Mac con Apple Silicon, ecco quali sono i quattro nuovi in arrivo nel 2021

Apple ha appena presentato Mac mini, MacBook Air e MacBook Pro 13 pollici con processore Apple M1, ma in Apple Park la multinazionale sta già lavorando a quattro nuovi Mac Apple Silicon che vedranno a luce nel 2021.

Il primo in base alle tempistiche di arrivo è un nuovo iMac 24 pollici con design completamente rinnovato. Secondo anticipazioni ritenute attendibili questa macchina potrebbe già arrivare entro la fine di quest’anno oppure entro il primo trimestre del prossimo anno. Sempre in ordine di tempo gli altri Mac Apple Silicon del 2021 saranno ancora due portatili, precisamente MacBook Pro 14 pollici e anche MacBook Pro 16 pollici. Anche in questo caso l’anticipazione è molto attendibile, visto che proviene da Ming Chi Kuo, l’analista più affidabile nel prevedere piani e novità di Cupertino. Anche questi due notebook sono attesi in arrivo, indicato tra la fine del secondo trimestre o il terzo trimestre 2021, non solo con nuovo processore Apple ma anche un rinnovo completo del design.

Infine sono emerse indicazioni di lavori in corso in Apple per realizzare un nuovo Mac Pro con Apple Silicon, anche se non è dato sapere se arriverà nel 2021 oppure più avanti nel tempo. Questo computer è indicato con design simile a quello attuale ma con uno chassis di dimensioni praticamente dimezzate.

Per gli appassionati di hardware Apple (e non solo) sarà molto interessante scoprire le nuove versioni dei processori Apple per Mac Apple Silicon del 2021, incluse possibili versioni ancora più spinte di M1 per notebook, come per il top di gamma MacBook Pro 16″, oltre che le versioni per desktop di fascia alta, incluso il tutto in uno iMac ma soprattutto quello destinato ai futuri Mac Pro.

