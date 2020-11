Volkswagen, negli USA un laboratorio per lo sviluppo delle batterie

Volkswagen of America ha avviato la costruzione del Battery Engineering Lab presso il suo Engineering and Planning Center di Chattanooga, in Tennessee, negli Stati Uniti d’America. La struttura, che sarà realizzata con un investimento di circa 22 milioni di Dollari e il cui completamento è previsto nel corso del 2021, effettuerà test e validazioni delle celle e dei pacchi batteria per auto elettriche. A Chattanooga, la Volkswagen sta investendo 800 milioni di Dollari per una nuova linea di produzione che dal 2022 costruirà il SUV 100% elettrico id4.

Il nuovo laboratorio farà parte del centro per la produzione e lo sviluppo di veicoli elettrici della regione nordamericana, insieme ad altre due strutture già in costruzione: la nuova area di 52.000 metri quadri all’interno dello stabilimento di #Chattanooga, un’espansione realizzata per ospitare le nuove linee di produzione di vetture elettriche, e la nuova fabbrica di 18.000 metri quadri per l’assemblaggio dei pacchi batteria. Nel nuovo laboratorio, si effettueranno test e ottimizzazioni su celle che vengono realizzate dalla SKI nello stato limitrofo della Georgia; queste attività riguarderanno anche le batterie per il nuovo SUV 100% elettrico Volkswagen #id4, il cui avvio di produzione negli Stati Uniti d’America è previsto nel 2022.

Questo laboratorio, riferisce il produttore, rientra all’interno dell’impegno a localizzare maggiormente tutti gli aspetti fondamentali dello sviluppo e della produzione di nuove vetture; un approccio che migliora le competenze ingegneristiche della regione e permette, inoltre, di ridurre i costi e i tempi di sviluppo. Oggi, test e validazioni dei componenti delle batterie vengono effettuati in due laboratori tedeschi, a Braunschweig e Wolfsburg, e in due cinesi, a Shanghai e Changchun. Realizzare queste attvità anche a Chattanooga permetterà agli ingegneri di applicare più rapidamente i progressi alla produzione locale e di offrire le soluzioni più adatte al mercato nordamericano in termini di utilizzo, sicurezza e affidabilità.

