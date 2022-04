Mac mini, nuovo modello indicato nel firmware di Studio Display

Lo sviluppatore Steve Troughton-Smith ha individuato un riferimento a un nuovo Mac mini nell’ultimo firmware del Monitor Studio Display di Apple, aggiungendo credibilità alle indiscrezioni che circolano da tempo e secondo le quali Apple ha in cantiere per quest’anno una nuova versione del Mac Mini.

Steve Troughton-Smith ha individuato nel firmware di OS 15.4 per lo Studio Display, una stringa con la dicitura “Macmini10,1”. Aprendo l’utility Informazioni di Sistema, l’attuale modello di Mac mini con M1 è identificato da Apple come “Macmi9,1” e l’identificatore individuato dallo sviluppatore potrebbe dunque essere il riferimento a una nuova versione del piccolo desktop di Apple.

L’analista Ming-Chi Kuo aveva in precedenza riferito del possibile arrivo di un nuovo Mac mini per il 2022 massimo 2023, ma il riferimento individuato nel firmware di Studio Display lascia immaginare che forse arriverà prima del previsto…. magari in una presentazione nel corso della quale verrà svelato anche il nuovo MacBook Air con M2: poiché il chip atteso è identico, si ipotizza che Apple presenterà i due nuovi Mac contemporaneamente.

A febbraio Apple aveva registrato tre nuovi dispositivi negli archivi della Commissione economica eurasiatica; uno di questi si è rivelato essere il Mac Studio, gli altri potrebbero a questo punto essere MacBook Air e nuovo Mac mini.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) April 12, 2022