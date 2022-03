Apple lavora a nuovi Mac mini con processori M2 M2 Pro

Fino a pochi giorni addietro erano circolate indiscrezioni secondo le quali Apple avrebbe in cantiere un aggiornamento del Mac mini. Il nuovo Mac mini non si è visto nell’ambito dell’evento Peek Performance (qui un riassunto di quello che è stato annunciato), ma è stato presentato il Mac Studio, un mix tra un Mac mini e un Mac Pro, disponibile con i SoC M1 Max e il nuovo M1 Ultra.

Apple non avrebbe ad ogni modo intenzione di eliminare il Mac mini e, anzi, una nuova versione è in arrivo: a riferirlo è il sito 9to5Mac affermando che Cupertino intende usare allo scopo un chip M2 e un chip M2 Pro per una variante top di gamma.

Precedenti indiscrezioni circolate in merito a questo presunto M2 riferiscono che dovrebbe trattarsi di un SoC con CPU 8-core alla stregua dell’attuale M1 ma con migliorie relative a velocità ed efficienza energetica, la presenza di GPU 9 o 10 core, in aumento rispetto ai 7/8 core della GPU di M1.

La variante M2 Pro dovrebbe integrare CPU 12-core, un miglioramento rispetto all’M1 Pro che integra CPU 10-core e GPU 16-core: sembra aumenterà anche il numero dei core grafici. I test sui nuovi processori M2 sono già in corso e riferimenti specifici sono stati individuati nelle ultime beta di macOS Monterey.

Stando a quanto riferisce ancora 9to5Mac, Apple aveva intenzione di presentare versioni top di gamma del Mac mini con chip M1 Pro e ‌M1 Max‌ ma l’idea è stata successivamente scartata, preferendo puntare i riflettori per ora su ‌Mac Studio‌, e lasciare l’opzione Mac mini M2 per un futuro annuncio. Oltre a un nuovo SoC, Apple potrebbe pensare a un nuovo form factor (ha ampi spazi di manovra per farlo), con nuovi materiali e colorazioni.

Il Mac mini è una macchina molto interessante per vari motivi (qui la recensione dell’ultimo modello) e ha un suo zoccolo duro di utenti che lo usano per fare di tutto (Apple propone ancora a listino il precedente modello con CPU Intel). Non è chiaro quando il nuovo Mac mini dovrebbe arrivare ma nuovi Mac secondo il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg dovrebbero arrivare a maggio o giugno.