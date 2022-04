Studio Display, Apple risolve il problema di aggiornamento iOS 15.4

Negli scorsi giorni alcuni utenti del nuovo monitor Apple Studio Display hanno segnalato un problema che impediva di installare l’ aggiornamento a iOS 15.4, problema che Apple sembra aver già risolto. Ecco cosa è accaduto con esattezza.

Studio Display di Apple ha, al suo interno, un processore A13 Bionic ed esegue iOS. Per questo ha la capacità di aggiornarsi, proprio come un iPhone, un iPad, o un Mac. Apple rilascerà aggiornamenti per migliorare l’esperienza del monitor, e tra i primi certamente vi sarà quello per correggere la scarsa qualità della camera.

Fatto sta che alcuni utenti di Studio Display hanno lamentato sul forum ufficiale l’impossibilità di installare l’aggiornamento 15.4. Molti hanno segnalato di aver ricevuto un messaggio di errore: “Impossibile completare l’aggiornamento del firmware di Apple Studio Display. Riprova tra un’ora. Se il problema persiste, contatta un fornitore di servizi Apple autorizzato”.

Alcuni utenti hanno riferito che l’aggiornamento non riuscito ha impedito al Mac di aggiornarsi a macOS 12.3.1 fino a quando Studio Display non è stato scollegato dal computer. Secondo un documento di supporto Apple sull’aggiornamento del firmware, la versione 15.4 include il supporto per Boot Camp su Mac Intel e miglioramenti minori della stabilità. Non sembra includere regolazioni della qualità dell’immagine per la fotocamera Center Stage da 12 MP, anche perché le unità di prova eseguivano già la versione 15.4.

A quanto pare, la radice del problema dell’aggiornamento era Apple stessa. Venerdì, Apple ha smesso di firmare iOS 15.4, dopo aver rilasciato iOS 15.4.1 il 30 marzo. Quando Apple smette di firmare una versione di un sistema operativo, diventa non disponibile e i dispositivi non possono più installarla. Poiché Studio Display ha il cuore di un iPhone 11, non è stato possibile installare correttamente la versione 15.4 non più firmata da Apple, con la 15.4.1 non disponibile per il Display.

Già nella giornata di ieri Apple aveva risolto il problema, firmando nuovamente iOS 15.4. Per le novità introdotte con questo sistema operativo rimandiamo a questo articolo di macitynet.