Apple svela come è nato Controllo Universale per Mac e iPad

Nell’ultimo episodio del podcast AppStories gli autori hanno parlato con Vivek Bhardwaj di Apple riguardo la creazione delle funzioni Controllo Universale e Scorciatoie arrivate su iPad e Mac rispettivamente attraverso iPadOS 15 e macOS 12 Monterey. Quando si lavora sia con l’iPad Pro che col Mac, spiega Bhardwaj, «una delle cose che causano maggiormente attrito» è il passaggio da uno all’altro «Era goffo: il Controllo Universale ha eliminato questo attrito in quanto consente di usare l’iPad insieme a un Mac».

“Una delle cose per cui ci siamo impegnati con Controllo Universale è stata la continuità” ha spiegato il dirigente riferendosi implicitamente anche alle tecnologie che hanno contribuito a creare questa funzionalità di iPad e Mac nel corso degli anni come ad esempio AirDrop, Handoff, SideCar e la possibilità di sbloccare il Mac con l’Apple Watch. «Controllo Universale è stato solo il passo successivo in questa direzione».

Per chi non la conosce, Controllo Universale è una nuova funzione che consente agli utenti Apple di usare la tastiera e il trackpad del Mac (ad esempio) con un altro Mac o un iPad senza interruzioni, semplicemente spostando il cursore da uno schermo all’altro.

Abbiamo progettato Controllo Universale pensando a Mac e iPad con l’intento di accoppiare questi due dispositivi per trarne pieno vantaggio. Molti utenti Mac hanno un iPad, quindi estendere loro questa capacità di controllo è un’esperienza davvero potente, anche perché non sono solo due dispositivi: sono due piattaforme diverse.

Parlando invece di Scorciatoie, è stato chiesto a Bhardwaj della nuova funzionalità di iOS 15.4 che consente agli utenti di non essere avvisati quando viene eseguita una scorciatoia. Sostanzialmente se si attiva questa opzione, i dispositivi offriranno semplicemente un riepilogo che elenca le scorciatoie che sono state eseguite in background.

Quando progettiamo funzionalità come questa, la privacy e la sicurezza sono fondamentali. Vogliamo assicurarci che gli utenti abbiano il pieno controllo e che il sistema e il dispositivo siano trasparenti. Anche se è possibile disattivare tali notifiche, abbiamo voluto comunque assicurarci che gli utenti ricevessero una notifica per esserne informati.

Questi sono solo alcuni dei punti salienti trattati durante l’intervista, che complessivamente dura all’incirca 45 minuti.