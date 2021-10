MacBook Pro 2021 forse avranno schermi da 120Hz

Finalmente ci siamo: lunedì 18 ottobre nell’evento intitolato Unleashed, letteralmente scatenato, Apple presenterà il tanto atteso aggiornamento dei suoi portatili professionali: la presenza di schermi mini LED è data per certa da diverse fonti attendibili, ma i nuovi MacBook Pro 2021 in arrivo forse metteranno a disposizione degli utenti anche pannelli con tecnologia ProMotion con aggiornamento fino a 120Hz.

È la prima volta che questo dettaglio importante emerge e per di più l’anticipazione arriva da Ross Young, analista esperto di display che in passato ha previsto correttamente specifiche e caratteristiche degli schermi impiegati da Apple in dispositivi annunciati a diversi mesi di distanza. Ma non è solo la fonte attendibile a far propendere in questa direzione.

Apple impiega da anni la tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento variabile fino al massimo di 120Hz negli iPad Pro. Sempre iPad Pro M1 top di gamma da 12,9” è il primo dotato di schermo Liquid Retina XDR, in sostanza un pannello mini LED evoluto ProMotion da 120Hz. Non solo: per la prima volta quest’anno Apple ha portato ProMotion anche sugli iPhone 13 Pro con schermo OLED.

Scaled up 12.9" iPad Pro display — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Anche Mark Gurman e Ming Chi Kuo sono certi che i nuovi MacBook Pro 2021 avranno schermi mini LED, ma Ross Young aggiunge un dettaglio interessante: Apple impiegherà gli stessi fornitori di display già arruolati per iPad Pro, quindi LG e Sharp.

Yes, new 14" and 16" MacBook Pro's will have miniLEDs and we believe they will also be 120Hz refresh. — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Per questa ragione l’analista prevede che iPad Pro e MacBook Pro 2021 condivideranno le stesse caratteristiche costruttive del pannello, incluse le specifiche tecniche principali. Tra queste sono indicate retroilluminazione mini LED, retro pannello in ossido e presumibilmente anche aggiornamento fino a 120Hz. Quest’ultimo dettaglio però sembra meno sicuro del resto. Per ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche dei nuovi portatili professionali Apple è possibile consultare questo articolo.

Per scoprire se i nuovi MacBook Pro 2021 offriranno schermi ProMotion con aggiornamento fino a 120Hz occorre attendere la presentazione Apple Unleashed di lunedì 18 ottobre che, come avviene da 25 anni, macitynet seguirà con la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità in arrivo.