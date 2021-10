Toyota C+WALK T è un nuovo veicolo elettrico a tre ruote in vendita in Giappone

Toyota Motor Corporation ha annunciato l’introduzione del C+walk T, presentato come “un nuovo modello di mobilità personale” della serie C+walk. Il C+walk T è in vendita presso i concessionari Toyota giapponesi dal 1° Ottobre 2021 anche con formule di noleggio e leasing.

Si tratta di un veicolo elettrico (BEV) a tre ruote di facile utilizzo. È dotato di una base bassa e piatta, alta solo 150 mm, che dà la possibilità di salire e scendere facilmente. È progettato in modo che sia comodo da usare nelle aree pedonali, facilitando il viaggio fianco a fianco oltre alla comunicazione con altri pedoni. Oltre ad essere ecologico, il veicolo occupa più o meno lo stesso spazio di una singola persona e viaggia alla tipica velocità del passo umano. Il C+walk T è inoltre dotato di funzioni di rilevamento degli ostacoli che aiutano ad evitare collisioni, ad esempio con pedoni.

Per utilizzo aziendale, il C+walk T può viaggiare all’interno e attraverso strutture di grandi dimensioni (per esempio aeroporti o centri commerciali), o per facilitare la mobilità delle persone più anziane impegnate in lavori di sicurezza o all’interno di parchi ed altre strutture simili. Grazie ai numerosi aggiornamenti delle leggi e dei regolamenti in materia, è possibile che il C+walk T potrà in prospettiva essere autorizzato alla circolazione su strade pubbliche; in questo caso, il veicolo potrà aiutare quelle persone che hanno difficoltà a percorrere lunghe distanze.

Il produttore riferisce che sta sviluppando anche modelli di mobilità personali della serie C+Walk per persone con difficoltà motorie (su sedia a rotelle), in vista di una futura commercializzazione.

Caratteristiche tecniche

Le leve dell’acceleratore su entrambi i lati del volante C+walk T possono essere utilizzate per controllare la partenza, l’accelerazione, la decelerazione e l’arresto. Basta premere la leva per accelerare e rilasciare la leva per fermarsi. Le leve dei freni situate su entrambi i lati del volante possono essere utilizzate per fornire una maggiore decelerazione quando richiesto. I comandi del veicolo sono stati progettati ergonomicamente, dall’angolazione del volante e dalla forma delle impugnature alla posizione delle leve e dei pulsanti, promettendo un funzionamento intuitivo. Il pannello di controllo consente di visualizzare a colpo d’occhio velocità e livello di carica della batteria. Il sistema operativo del veicolo si attiva tenendo una chiave speciale sopra l’area di riconoscimento, dopo l’accensione della batteria. La batteria rimovibile agli ioni di litio può essere caricata completamente in circa 2,5 ore utilizzando il dispositivo di ricarica da 100 V CA.

Il C+walk T utilizza motori sulle ruote: il motore collocato sulla ruota anteriore, consente accelerazioni, decelerazioni e sterzate fluide. Il veicolo è in grado di percorrere circa 14 km con una singola carica della batteria.

Il veicolo ha una ruota anteriore e due ruote posteriori. Quando il volante viene ruotato al massimo di 90 gradi, il veicolo è in grado di girare sul posto, con un raggio di sterzata minimo di appena 0,59 m.

Form factor compatto

C+walk T occupa uno spazio equiparabile a quello di una singola persona, con una lunghezza totale di 700 mm e una larghezza totale di 450 mm; la sua base bassa e piatta è alta solo 150 mm. Il veicolo è progettato per essere guidato in piedi per una facile comunicazione da persona a persona e per ridurre al minimo la sensazione di stress per le persone nelle vicinanze. Lo stelo dello sterzo – l’elemento che collega la parte superiore della forcella anteriore alla parte inferiore del volante – si unisce al corpo in resina, che dispone di una batteria rimovibile che può essere collegata o rimossa con un solo gesto.

Il veicolo è caratterizzato da una combinazione bicolore, con una carrozzeria prevalentemente nera completata dal grigio caldo sulle parti in resina.

Il veicolo è dotato di sensori di rilevamento degli ostacoli per evitare collisioni con oggetti o pedoni. Quando il sensore di rilevamento nella parte anteriore del veicolo rileva una persona o un ostacolo, il sistema operativo attiva sia un avviso visivo sul pannello del display che un avviso acustico, facendo decelerare il veicolo a circa 2 km/h, quindi fornendo supporto per una guida sicura.

Nelal dotazione di serie c’è funzione di controllo che rileva gli angoli di sterzata e limita di conseguenza la velocità. È inoltre dotato di una funzione di rilevamento della pendenza ripida che decelera automaticamente il veicolo su discese ripide; il veicolo è inoltre dotato di pneumatici antiforatura.

È possibile impostare la velocità di marcia massima del C+walk T tramite un pulsante di regolazione della velocità. Cinque le possibili impostazioni di velocità, che vanno da 2 a 6 km/h, con un’impostazione aggiuntiva di 10 km/h per utenti esperti.

