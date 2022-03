MacBook Pro, Apple ha chiesto di incrementare la produzione dei pannelli mini LED

Apple continua a incrementare le forniture di pannelli mini LED e, almeno secondo quanto affermato da un analista, l’obiettivo è quello di aumentare la produzione di pannelli destinati ai display dei MacBook Pro.

I MacBook Pro da 14″ e 16″ sfruttano display Liquid Retina XDR con la tecnologia mini-LED, vantano fino a 1000 nit di luminosità costante full-screen, 1600 nit di luminosità di picco, un contrasto di 1.000.000:1, supporto HDR ampia gamma cromatica P3 e un refresh rate adattivo fino a 120Hz.

L’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities su Twitter scrive che Apple sta aggressivamente ampliando gli approvvigionamenti lungo la filiera di pannelli mini-LED per i MacBook Pro, aggiungendo che Apple sta portando avanti questa operazione nonostante nel complesso vi siano difficoltà nel mercato dei notebook, sia per problemi inflazionistici, sia per via del conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

Although the notebook/PC market is suffering from inflation/Russian-Ukrainian war, Apple is still aggressively expanding the supply chain capacity of mini-LED panels for MacBook Pro, aiming to increase 20-30%. https://t.co/U70sNhFaYA — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 26, 2022

L’incremento della capacità produttiva, offre a Apple diversi vantaggi, inclusa ovviamente la possibilità di ottenere sconti maggiori grazie alle economie di scala, ma è anche un segnale che lascia immaginare un aumento della domanda per i notebook top di gamma.

Il nuovo tweet di Kuo arriva a pochi giorni da una diversa sua riflessione secondo la quale il divario tra le spedizioni di MacBook Pro mini-LED e spedizioni di notebook con display OLED dovrebbe ampliarsi ulteriormente nel 2022-2023. Secondo l’analista, nonostante l’inflazione del mercato, Apple è in grado di sbaragliare la concorrenza per via del valore del suo brand. Quest’ultimo commento è arrivato in risposta ad un report di DSCC, azienda specializzata in analytics, secondo il quale i nuovi MacBook Pro dominano il mercato dei notebook top di gamma sin dal loro lancio. Secondo i dati di DSCC, nell’ultimo trimestre 2021 i MacBook Pro con display mini-LED vendono più di tutti i notebook OLED messi insieme.