Centauri, il primo chip modem 5G Apple si farà in quattro

Pubblicità

Grazie al volume crescente delle anticipazioni su iPhone SE 4 in dirittura di arrivo nel 2025 emergono ulteriori dettagli sul (lungamente atteso) primo chip modem 5G di Apple, nome in codice Centauri.

Secondo Mark Gurman la prima versione funzionerà solo come chip modem 5G e, a parte ridurre i costi per Apple, non offrirà benefici immediati agli utenti. Il giornalista però ritiene che nelle versioni successive verrà maggiormente integrato con altre componenti e nel chipset di iPhone, offrendo più benefici, oltre a permettere ad Apple di modificare e personalizzare ancora più profondamente hardware e design dei suo dispositivi.

Invece secondo altre fonti riportate da 9to5Mac Centauri debutterà in iPhone SE 4 nei primi mesi del 2025, ma fin dalla prima versione integrerà diverse componenti e funzioni: non solo chip modem 5G, ma anche Wi-Fi, Bluetooth e GPS.

Non solo: integrando tutte queste funzioni, solitamente gestite da chip separati e di produttori diversi, Centauri, o quale sarà il nome di marketing ufficiale scelto da Apple, permetterà di ridurre sensibilmente i consumi, oltre che i costi di produzione. L’efficienza energetica risulterà ancora più evidente in termini di autonomia quando l’utente imposterà la modalità basso consumo o risparmio energetico.

Infine, secondo indizi diversi che emergono dai fornitori, Apple avrà i suoi chip Wi-Fi nel 2025 o 2026 con debutto previsto in almeno un modello di iPad oppure iPhone. Che arrivi un chip tuttofare o più chip separati i prossimi mesi saranno molto interessanti per l’hadware di Apple. L’elevata integrazione di più funzioni su singolo chip combacia con le anticipazioni di un iPhone Air con design totalmente nuovo e super sottile.

Al momento non è possibile stabilire chi abbia ragione tra Gurman e le fonti che puntano al debutto già come chip multifunzione, ma è certo che di Centauri e iPhone SE 4 sentiremo palare ancora molto da qui al lancio.

Per l’identikit più completo e aggiornato di iPhone SE 4 rimandiamo a questo articolo.