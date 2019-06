macOS Catalina, con l’app Anteprima si possono firmare i documenti da iPad o iPhone

Tra le novità del futuro macOS 10.15 Catalina, una funzionalità interessante riguarda l’app Anteprima ed è la possibilità di firmare PDF e altri documenti usando l’iPad o l’iPhone a patto che su questi sia presente iOS 13 o seguenti.

Anteprima già ora consente di acquisire una firma utilizzando il trackpad o la fotocamera del Mac, per riutilizzarla nei PDF; con macOS 10.15 sarà possibile usare anche iPhone e iPad, opzione comoda soprattutto con il tablet e l’Apple Pencil a portata di mano.

Per inserire una firma in un documento, basta aprirlo con Anteprima, fare click sul pulsante Firma nella barra dei menù (se la barra degli strumenti di modifica non viene visualizzata, basta fare clic sul pulsante “Mostra barra strumenti di modifica” nella barra degli strumenti) e segui le istruzioni visualizzate per creare e salvare la tua firma. Oltre a creare una firma utilizzando il trackpad o utilizzando la fotocamera integrata del computer, ora è anche possibile scegliere l’iPhone o l’iPad.

È possibile aggiungere la firma ai PDF trascinandola nel punto desiderato, quindi utilizzare le maniglie per regolare le dimensioni. Come prima, Se si usa iCloud Drive, le firme sono disponibili su tutti i Mac sui quali iCloud Drive è attivo.

Abbiamo dedicato già numerosi articoli al futuro macOS 10.15; potete visualizzarli tutti partendo dal tag dedicato al sistema operativo.