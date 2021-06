macOS Monterey, i nuovi Mac si possono usare come display esterni per altri Mac

Tra le novità di macOS Monterey c’è la possibilità di usare il Mac come ricevitore AirPlay, mostrando sullo schermo contenuti di altri dispositivi come iPhone, iPad o altri Mac.

Il sito Macrumors evidenzia che AirPlay su Mac funziona sia in modalità wireless (tramite WiFi), sia usando un cavo (via USB), quest’ultima opzione comoda quando si vuole avere la minore latenza possibile o non si ha la possibilità di collegarsi a una rete WiFI.

AirPlay su Mac permette di estendere o effettuare il mirroring dello schermo. È in pratica possibile usare il Mac come display esterni, alla stregua di quanto era possibile fare con il vecchio Display Target Mode (in italiano “modalità monitor di destinazione”) funzionalità di serie sui vecchi Mac, non più supportata direttamente da Apple dopo il rilascio di macOS Mojave.

La funzionalità AirPlay non sono del tutto identiche a quanto era permesso dal Target Mode giacché il video viene compresso e si potrebbero notare delle latenze ma è ad ogni modo una interessante possibilità. Il sistema audio del Mac può essere utilizzato oltretutto anche come altoparlante AirPlay per ascoltare musica o podcast, oppure si può usare il Mac come altoparlante secondario per un sistema audio multistanza.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito