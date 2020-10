Masterizzatore DVD portatile con scocca in alluminio a meno di 23 euro

Se avete bisogno di un masterizzatore CD/DVD portatile, allora date un’occhiata a quello attualmente in offerta per soli 22,59 euro. Si tratta di una soluzione valida sia per la lettura che per la scrittura di dati su CD e DVD per qualsiasi MacBook e computer dove il lettore ottico è guasto o del tutto assente.

Supporta la lettura e la masterizzazione di CD-R, CD-RW, DVD-R e DVD-RW. Nello specifico funziona con i dischi da 8 e 12 centimetri di diametro e può masterizzare a 8X i DVD-R e i DVD+R, mentre DVD-RW, DVD+RW, DVD+DL (D9) e DVD-DL li scrive a 4X. Può inoltre masterizzare CD-R e CD-RW a 24X. Per quanto riguarda invece la lettura dei dischi, legge i DVD+RW e i DVD-RW a 6X, mentre DVD-R e DVD+R li legge a 8X. I CD-RW vengono letti a 16X mentre i CD-ROM a 24X.

Non richiede alcun driver per funzionare in quanto è di tipo Plug and Play ed è compatibile perfino con gli anacronistici Windows 98 e MAC OS 8.6 e tutte le versioni successive dei rispettivi sistemi operativi. Inoltre si collega tramite spina USB 3.0 – eventualmente con adattatore USB-C, da comprare a parte, per usarlo con i computer di ultima generazione – e l’apertura del cassetto si controlla attraverso un pratico pulsante frontale.

A basso consumo energetico, non ha bisogno di alcun alimentatore esterno per funzionare ed è dotato di tecnologia di masterizzazione intelligente che permette di interrompere la masterizzazione di un disco per poi riprenderla in qualsiasi momento. Per quanto riguarda gli ingombri, misura 15 x 15 x 2 centimetri circa, quindi si può facilmente infilare in una tasca della borsa per computer portatili. Infine la scocca esterna e costruita in alluminio, un materiale che non solo è più resistente ma anche più durevole nel tempo, nonché bello da vedere.

Se siete interessati all’acquisto potete comprarlo su Gearbest in offerta lampo a 22,59 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.