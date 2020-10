Soul, il film Pixar di Natale, arriverà su Disney + il 25 dicembre

Niente coda al botteghino per vedere il film di Natale: quest’anno, a causa della pandemia da Coronavirus, il film Soul di Pixar di Natale ci sarà, ma non sarà al cinema: si potrà vedere in streaming su Disney+. Un decisione, quella del lancio sulla piattaforma streaming del film Pixar che non piacerà agli esercenti delle sale cinematografiche, e che segna un cambiamento decisivo nella distribuzione dei film.

La scelta è sicuramente stata dettata dall’aumento dei contagi da Covid-19 nel mondo e, di conseguenza, dalla previsione del fatto che andare al cinema sarà complicato ancora per alcuni mesi soprattutto per le famiglie. E quindi, il primo grande appuntamento dei prossimi mesi tra Disney e le famiglie non sarà al cinema, ma a casa, su Disney +, il 25 dicembre.

Non è la prima volta che Disney offre i suoi contenuti nuovi su Disney+: è già successo a giugno con Artemis Fowl e, pochi giorni fa, con il film Mulan.

Disney ha dichiarato, in un comunicato ufficiale che «Negli ultimi sei mesi, le condizioni di mercato create dalla pandemia in corso, sebbene difficili, hanno fornito un’opportunità innovativa nell’approccio alla distribuzione dei contenuti. Con oltre 60 milioni di abbonati entro il primo anno dal lancio, Disney + offre alle famiglie e ai fan l’opportunità di godersi un film Pixar direttamente in casa propria».

Il primo film di Natale Disney Pixar in streaming tv sarà Soul, una commedia per famiglie diretta da Pete Docter, che racconta la storia di Joe, direttore di una banda musicale delle scuole medie, che sogna di suonare all’Half Note, un prestigioso locale di New York e che, dopo 20 anni di tentativi, finalmente riesce a ottenere una serata.

Soul di Pixar arriverà, dunque, in Italia, su Disney+ e non al cinema. Gli unici paesi in cui la pellicola sarà presentata al cinema saranno quelli in cui Disney+ ancora non c’è.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.

Macitynet ha visitato la sede della Pixar nel 2009: a partire da questa pagina trovate il resonconto completo, con reportage, fotogalleria e l’intervista a Guido Quaroni, technical director di Toy Story 3 con ruoli di responsabilità in numerosi altri fil Pixar, oltre che la voce italiana di uno dei personaggi di Cars.



Tutte le notizie e le curiosità su Pixar si possono trovare in questa sezione dedicata di Macitynet.