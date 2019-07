Super sconto Prime Day sul migliore concorrente Dyson di Xiaomi: ROIDMI F8

L’aspirapolvere senza fili Xiaomi ROIDMI F8, considerato un eccellente concorrente dei Dyson, è in super sconto su Amazon in occasione del Prime Day: solo 239,99 euro. invece dei consueti 300 euro.

Il ROIDMI F8, nasce per una delle tante iniziative di supporto alla ricerca e alla tecnologia lanciate da Xiaomi. Ha raggiunto 600.360 dollari di finanziamento su Indiegogo, sostenuto da tecnologie all’avanguardia e un design eccezionalmente minimale. È leggerissimo e può essere utilizzato i tanti contesti: dalla pulizia del pavimento a quella dell’auto. È molto versatile e in grado di raggiungere anche luoghi stretti, altrimenti difficili da raggiungere con i tradizionali aspirapolvere.

Dotato di spazzola anti-acaro elettrica, rimuove acari, batteri, e capelli da ogni superficie, ma anche impronte, allergeni, come funghi e batteri nell’automobile. ROIDMI offre un sistema con 4 filtri, tra cui griglia metallica per separare la polvere grossolana, quello HEPA ed anche una spugna in grado di assorbire le particelle di polvere più piccole, che sono pericolose perché inalabili dall’uomo.

Ha una potenza di 18500pa, un volume d’aria di 1100L / min e una batteria da 2500 mAh che assicura 50 minuti di pulizia totale, dopo una carica di 2 ore e mezza.

È anche una periferica connessa che può essere collegata all’apposita applicazione per smartphone, grazie alla quale poter controllare la potenza, oltre a verificare i tempi di pulizia, e lo stato generale dell’aspirapolvere, per capire quando è il momento di sostituire o pulire i filtri.

Sulla parte finale è posto anche un LED, che permette di illuminare le superfici da pulire, come il divano, sotto al letto, o altri angoli bui: in questo modo l’utente sarà consapevole di quali parti della casa necessitano ancora di una pulizia.

In definitiva il ROIDMI F8 ha poco da invidiare al concorrente diretto, il Dyson V8, venduto solitamente a più di 400 euro. La differenza rispetto a quest’ultimo potrebbe essere confinata al prezzo. Grazie al Prime Day, invece che i consueti 300 euro richiesti normalmente on line e nei negozi, potete pagare il ROIDMI F8 solo 239 euro.

