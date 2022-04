RedMagic 7 Pro è lo smartphone gaming a cui non manca nulla

Presentato RedMagic 7 Pro, l’ultimo smartphone gaming di RedMagic, con una ventola ad alta velocità integrata, una fotocamera frontale sotto al display e grilletti posteriori per simulare l’esperienza console. È anche originale, dato che l’estetica non richiama alcuno dei telefoni mainstream presenti sul mercato. Ecco tutte le specifiche.

RedMagic 7 Pro utilizza il processore Snapdragon 8 Gen 1 presente su altre ammiraglie Android, ma con due vantaggi che potrebbero fare la differenza. C’è una ventola da 20.000 giri/min nella parte posteriore del telefono, come il Phone Cooler Chroma di Razer, ma in RedMagic 7 è direttamente integrata nel terminale, così come uno speciale chip “Red Core 1” che elabora l’audio, il feedback tattile e l’illuminazione.

Il display è un AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel a 120 Hz e una fotocamera frontale sotto il display come il Galaxy Z Fold3, il che significa che non c’è tacca. C’è anche un sensore di impronte digitali sotto il display, mentre su un lato, poiché è un telefono da gioco, ci sono trigger dorsali con una frequenza di campionamento touch a 500 Hz.

RedMagic 7 Pro ha una batteria a doppia cella da 5.000 mAh con ricarica veloce da 65 W. Naturalmente, si tratta di un terminale di nicchia, perché viene venduto come smartphone gaming, come la linea Asus ROG. Per questo, il design risente di spessore e peso non indifferenti: circa 234 grammi.

RedMagic 7 Pro è disponibile in due modelli, entrambi in prevendita dal 22 aprile con disponibilità a partire dal 27 aprile. Il modello “Supernova” da 899 dollari, circa 825 euro, ha 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, nonché luci RGB montate sul retro; il modello base “Obsidian” da 799 dollari, circa 733 euro, ha 256 GB di spazio di archiviazione e nessuna luce RGB.

Negli scorsi giorni è stato presentato il primo terminale pieghevole X Fold di Vivo e sono emersi i primi indizi di Google Pixel 6A che potrebbe arrivare a maggio.