AI, Claude può adattare lo stile di scrittura a quello dell’utente

Pubblicità

Anthropic ha integrato una novità nell’assistente AI Claude (Intelligenza artificiale di tipo LLM), una funzionalità che permette di avere maggiore controllo sulle modalità di risposta del chatbot, con stili personalizzati che permettono di avere maggiore controllo sulle modalità di risposta nei diversi compiti di scrittura.

Lo riferisce il sito statunitense The Verge spiegando che l’aggiornamento di Claude punta a personalizzare le risposte del chatbot, rendendole più naturali o appropriate in determinati ambiti, ad esempio la scrittura di documentazione tecnica o mail professionali.

I tre preset disponibili sono: “Formale” (per ottenere testo chiaro e impeccabile), “Conciso” (per risposte rapide e più dirette) ed “Esplicativo” (per risposte a scopo di formazione nelle è necessario aggiungere dettagli). Se questi tre stili non rispondono alle nostre esigenze, è possibile creare stili personalizzati, addestrati per imitare altri schemi canonizzati.

Anthropic spiega che all’utente basta caricare “contenuti di esempi che rispecchiano il vostro modo preferito di comunicare” al chatbot e poi istruirlo ad abbinare lo stile di scrittura.

“Potreste volere una spiegazione approfondita quando imparate qualcosa di nuovo, oppure una risposta veloce, diretta al punto, se siete di fretta”, ha spiegato Scott White, Product leader di Claude, annunciando la novità. “Potreste preferire Claude per apparire più formali in alcuni contesti, oppure sfruttare un tono di più amichevole e colloquiale in altri. La cosa interessante è che ora potete impostare queste preferenze una volta e le varie interazioni sembreranno quelle adatte a voi”.

C’è da dire che la possibilità di ottenere risposte con stili personalizzati non è una funzione inedita: anche ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google offrono funzionalità simili e sono in grado di adattare le risposte allo stile di scrittura personale dell’utente. L’IA di Big G, ad esempio, è in grado di regolare tono e livello di dettagli nelle bozze di Gmail, e anche Apple Intelligence offre preset con vari stili, adattando il testo con gli strumenti noti come Writing Tools.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.