iPhone 14 Pro risparmia energia con l’aiuto di Apple Watch

Apple non ha presentato questa funzione nell’ultimo evento di mercoledì 7 settembre e non ne fa cenno nemmeno nella pagina che presenta la caratteristiche principali dei nuovi iPhone 14 Pro ma, secondo quanto scoperto da uno youtuber tedesco, quando l’utente che indossa Apple Watch si allontana, gli iPhone 14 Pro disattivano lo schermo sempre acceso (always-on) per risparmiare energia.

Si tratta di una funzione intelligente e automatica che non richiede alcun intervento da parte dell’utente. Tenendo presente che al momento Apple non ne ha ancora mai parlato, si presume che questa nuova collaborazione tra iPhone 14 Pro e Apple Watch sfrutti i dati di prossimità, gli stessi impiegati per rendere possibili funzioni quali lo scambio di file senza fili via AirDrop e non solo.

Ne potremo sapere di più se e quando Apple la renderà pubblica, anche perché il colosso di Cupertino concentra sempre il tempo limitato delle sue presentazioni alle funzioni principali, tralasciando invece quelle secondarie o meno rilevanti. È così più probabile che Apple renda nota questa funzione tramite un nuovo documento di supporto tecnico.

Ricordiamo che Apple impiega da anni schermi OLED negli iPhone, mentre già negli iPhone 13 Pro Cupertino ha adottato schermi LTPO a basso consumo. In ogni caso la funzione di schermo sempre attivo risulterà disponibile solo negli iPhone 14 Pro 1 14 Pro Max, perché in grado di gestire la frequenza variabile del display fino a un minimo di 1 Hz, contro il minimo di 10 Hz negli iPhone 13 Pro.

Grazie a questa tecnologia display più recente ed efficiente gli iPhone 14 Pro possono ridurre al minimo l’aggiornamento per offrire lo schermo sempre attivo e acceso, per mostrare sempre data, ora, carica residua e notifiche. Sempre per risparmiare energia gli iPhone 14 Pro disattivano lo schermo sempre acceso quando iPhone si trova nella tasca o in una borsa e anche quando il terminale è appoggiato su una superficie con lo schermo rivolto verso il basso.

