Meta Quest Pro avrà specifiche simili al visore Apple

Meta aveva annunciato di essere al lavoro sul prossimo visore di Realtà Virtuale nome in codice interno Project Cambria di fascia alta, ma finora il gruppo di Facebook non ha ancora annunciato il nome ufficiale che, con grande sorpresa, trapela ora per la prima volta da una app iOS: il prossimo visore top di Meta – Facebook – ex Oculus – si chiamerà Meta Quest Pro.

La scoperta è di Steve Moser, un giovane programmatore che da anni scandaglia il codice di software e sistemi operativi alla caccia di novità e chicche tecnologiche. Ma ancora più interessante del nome ufficiale Meta Quest Pro è la descrizione sintetica che viene anticipata da Bloomberg, un dispositivo che sembra molto, forse addirittura troppo simile a quello atteso da Cupertino.

Innanzitutto il nome Meta Questo Pro appare in riferimento a un messaggio per l’utente che recita «Abbina il controller destro di Meta Quest Pro». Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche si avrà un salto in termini di potenza di calcolo ed elaborazione grafica rispetto all’attuale Meta Quest.

Sarà dotato di videocamere esterne in alta risoluzione per simulare la Realtà Aumentata a colori. Impiegherà tecnologie di tracciamento oculare, più spazio di archiviazione, nuovi condoler, schermi in alta risoluzione per la realtà virtuale e altro ancora.

Quindi sia Apple che Meta avranno un visore che funziona senza un computer collegato, con grafica in alta risoluzione, video-fotocamere esterne, in grado di gestire sia realtà virtuale che realtà aumentata o mista. Infine per entrambi i visori è previsto un prezzo di oltre 1.000 dollari.

Ma mentre Meta Quest Pro forse cercherà di non superare la soglia dei 1.000 dollari o solo di poco, per il visore Apple alcune anticipazioni indicavano un prezzo possibile fino a ben 3.000 dollari.

Un prezzo premium solo per super appassionati e sviluppatori. Una cosa è certa: Meta Quest Pro arriverà entro il 2022, forse a ottobre, invece il primo visore Apple è atteso all’inizio del 2023 o entro la prima parte del prossimo anno.