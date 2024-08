Micro-telecamera senza fili, filmate di nascosto con soli 13 €

Pubblicità

Volete tenere d’occhio la casa, oppure la macchina, o qualsiasi altra cosa senza però essere visti? Allora comprate la micro-telecamera senza fili attualmente in promozione, piccola come una moneta e perciò capace di offrirvi questo servizio senza dare nell’occhio.

Si tratta di un modello piccolissimo che sta sulla punta del dito di una mano, ma assolutamente capace di offrire una registrazione degna di essere chiamata tale. La scheda tecnica parla infatti di registrazione in Full HD, quindi abbastanza per poter ottenere una buona visibilità di tutto ciò che inquadra.

E inquadra tantissimo, grazie all’obiettivo grandangolare da 140° che offre un’ampia visione dell’ambiente in cui si installa.

Nell’ottica di un suo impiego per la videosorveglianza, ha due interessanti capacità: da una parte infatti grazie agli infrarossi è in grado di filmare anche al buio, così da non aver bisogno di una luce ausiliare per ottenere la giusta visibilità.

Dall’altro è in grado di riconoscere i movimenti e di segnalarli immediatamente tramite una notifica sul cellulare.

Grazie alla connettività WiFi infatti si può collegare alla rete di casa e accedere alle riprese in tempo reale direttamente tramite l’app per iPhone e Android. In alternativa ci si può anche accontentare soltanto delle registrazioni che vengono comunque archiviate localmente su una microSD (da comprare a parte).

Il suo maggiore punto di forza come dicevamo è nelle sue ridotte dimensioni che, unite ad una scocca di colore nero, fanno sì che possa essere facilmente nascosta mimetizzandola nell’ambiente. Basta una pianta o un paio di libri per aggiungere sicurezza alla casa senza farlo notare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo lo trovate in vendita online spendendo intorno ai 13 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

