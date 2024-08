Amazon Gaming Week, le migliori offerte del 2024

Pubblicità

Apre anche per quest’anno ufficialmente la Gaming Week di Amazon, una promozione che fino al 28 Agosto metterà in forte sconto tantissimi accessori e prodotti collegati al mondo dei videogiochi.

A partire da questa pagina trovate raccolti i migliori prodotti della manifestazione, tra i quali non mancano videogiochi per PC e console, ma anche accessori come mouse, cuffie con microfono, tastiere, sedie, monitor, scrivanie, controller, volanti e pedaliere da corsa, memorie SSD e tantissimi altri prodotti per creare o potenziare la vostra postazione di gioco.

Le offerte in corso

Anzitutto i videogiochi: a partire da questa pagina troverete i migliori prodotti scontati per Console. Non manca neppure la pagina dedicata al gaming mobile, che negli ultimi anni sta diventando una fetta sempre più importante per il business.

Potete esplorare le offerteper Categorie, andando quindi a filtrare quelle dedicate al mondo dei PC da quello delle console e dei cellulari, eventualmente scandagliando le offerte generiche dedicate ai giocatori oppure tutte quelle che, in un modo o nell’altro, rientrano in questo settore.

I prodotti sono anche raccolti per Marchio, in modo da facilitare il rintracciamento di specifiche serie di accessori. Tra i principali trovate ad esempio le pagine di prodotti per gaming specifiche di Logitech G, Trust, intel, Msi, TCL, Eero e Realme.

Infine Amazon per questa occasione ha pensato di separare i prodotti in promozione attraverso le Sezioni: Titoli Gaming Prime Video, Luna Controller, Amazon Game Studios, Prodotti Gaming Renewed, Permuta la tua Vecchia Console, Prodotti gaming Climate Pledge, Playlist con le Hit dei Gamer di Amazon Music, Amazon Gift Cards e Impara Python con Turinglab.

Come vincere un Buono da 50 € col Giveaway

Durante la Gaming Week potrete poi partecipare al concorso a premi: vi basta andare qui, leggere i termini e le condizioni della promozione e, quando siete pronti, cliccare sul pulsante arancione Accetta e Procedi per tentare la fortuna e vincere una delle Gift Card messe in palio da Amazon.

Per partecipare avete tempo fino alle 23:59 del 28 Agosto e, qualora doveste essere uno dei 20 vincitori estratti a sorte, entro 14 giorni dalla fine dell’evento (quindi entro l’11 Settembre) vi verrà inviata una mail all’indirizzo associato al vostro account Amazon con tutte le istruzioni per ritirare il premio.

Le migliori offerte in corso

Oltre a spulciare tutti i prodotti in promozione alla Gaming Week 2024 partendo da qui potete dare uno sguardo a quelli che la nostra redazione, ritenendoli migliori per qualità e prezzo in offerta, ha deciso di raccogliere attraverso l’elenco qui sotto.

A 107,99 € invece di 194,99 € | sconto 45% – fino a 28 ago 24

A 164,99 € invece di 271,99 € | sconto 39% – fino a 28 ago 24

A 100,99 € invece di 164,99 € | sconto 39% – fino a 28 ago 24

A 479,99 € invece di 736,99 € | sconto 35% – fino a 28 ago 24

A 80,99 € invece di 152,42 € | sconto 47% – fino a 28 ago 24

A 140,99 € invece di 257,64 € | sconto 45% – fino a 28 ago 24

A 96,99 € invece di 239,99 € | sconto 60% – fino a 28 ago 24

A 116,99 € invece di 169,99 € | sconto 31% – fino a 28 ago 24

A 112,99 € invece di 137,80 € | sconto 18% – fino a 28 ago 24

A 178,99 € invece di 1,00 € | sconto -17799% – fino a 28 ago 24

A 193,99 € invece di 308,99 € | sconto 37% – fino a 28 ago 24

A 163,99 € invece di 195,90 € | sconto 16% – fino a 28 ago 24

A 66,99 € invece di 126,56 € | sconto 47% – fino a 28 ago 24

A 106,99 € invece di 119,99 € | sconto 11% – fino a 28 ago 24

A 79,99 € invece di 85,99 € | sconto 7% – fino a 28 ago 24

A 24,99 € invece di 23,99 € | sconto -4% – fino a 28 ago 24

A 56,99 € invece di 61,99 € | sconto 8% – fino a 28 ago 24

A 125,99 € invece di 133,99 € | sconto 6% – fino a 28 ago 24

A 41,99 € invece di 99,99 € | sconto 58% – fino a 28 ago 24

A 15,99 € invece di 38,99 € | sconto 59% – fino a 28 ago 24

A 165,99 € invece di 264,99 € | sconto 37% – fino a 28 ago 24

A 164,99 € invece di 199,90 € | sconto 17% – fino a 28 ago 24

A 199,99 € invece di 284,99 € | sconto 30% – fino a 28 ago 24

A 104,99 € invece di 119,99 € | sconto 13% – fino a 28 ago 24

A 260,99 € invece di 304,90 € | sconto 14% – fino a 28 ago 24

A 170,99 € invece di 254,99 € | sconto 33% – fino a 28 ago 24

A 204,99 € invece di 227,99 € | sconto 10% – fino a 28 ago 24

A 165,99 € invece di 186,99 € | sconto 11% – fino a 28 ago 24

A 31,49 € invece di 44,99 € | sconto 30% – fino a 28 ago 24

A 87,99 € invece di 167,28 € | sconto 47% – fino a 28 ago 24

A 55,99 € invece di 74,99 € | sconto 25% – fino a 28 ago 24

A 77,99 € invece di 136,49 € | sconto 43% – fino a 28 ago 24

A 119,99 € invece di 139,99 € | sconto 14% – fino a 4 set 24

A 145,99 € invece di 179,99 € | sconto 19% – fino a 4 set 24

A 99,99 € invece di 119,99 € | sconto 17% – fino a 4 set 24

A 46,99 € invece di 94,99 € | sconto 51% – fino a 4 set 24

A 47,49 € invece di 87,99 € | sconto 46% – fino a 4 set 24

A 139,00 € invece di 239,99 € | sconto 42% – fino a 4 set 24

A 94,99 € invece di 164,99 € | sconto 42% – fino a 4 set 24

A 66,49 € invece di 139,00 € | sconto 52% – fino a 4 set 24

A 85,49 € invece di 134,99 € | sconto 37% – fino a 4 set 24

A 229,90 € invece di 319,00 € | sconto 28% – fino a 4 set 24

A 99,99 € invece di 169,00 € | sconto 41% – fino a 4 set 24

A 127,99 € invece di 179,00 € | sconto 28% – fino a 4 set 24

A 189,99 € invece di 289,99 € | sconto 34% – fino a 4 set 24

A 115,99 € invece di 169,00 € | sconto 31% – fino a 4 set 24

A 160,55 € invece di 239,99 € | sconto 33% – fino a 4 set 24

A 79,99 € invece di 119,00 € | sconto 33% – fino a 4 set 24

A 94,90 € invece di 164,99 € | sconto 42% – fino a 4 set 24

A 84,49 € invece di 169,00 € | sconto 50% – fino a 4 set 24

A 45,99 € invece di 69,99 € | sconto 34% – fino a 4 set 24

A 127,99 € invece di 229,00 € | sconto 44% – fino a 4 set 24

A 45,49 € invece di 87,99 € | sconto 48% – fino a 4 set 24

A 29,99 € invece di 43,99 € | sconto 32% – fino a 4 set 24

A 164,99 € invece di 258,99 € | sconto 36% – fino a 4 set 24

A 37,99 € invece di 58,99 € | sconto 36% – fino a 4 set 24

A 64,99 € invece di 84,99 € | sconto 24% – fino a 4 set 24

A 63,99 € invece di 79,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 87,99 € invece di 109,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 63,99 € invece di 79,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 143,99 € invece di 179,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 79,99 € invece di 129,99 € | sconto 38% – fino a 28 ago 24

A 44,99 € invece di 109,99 € | sconto 59% – fino a 28 ago 24

A 63,99 € invece di 79,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 95,99 € invece di 119,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 62,99 € invece di 179,99 € | sconto 65% – fino a 28 ago 24

A 63,99 € invece di 79,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 95,99 € invece di 119,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 95,99 € invece di 119,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 191,99 € invece di 239,99 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 104,99 € invece di 169,99 € | sconto 38% – fino a 28 ago 24

A 679,00 € invece di 999,00 € | sconto 32% – fino a 4 set 24

A 649,00 € invece di 999,00 € | sconto 35% – fino a 4 set 24

A 549,00 € invece di 999,00 € | sconto 45% – fino a 4 set 24

A 178,49 € invece di 209,99 € | sconto 15% – fino a 28 ago 24

A 1199,99 € invece di 1399,99 € | sconto 14% – fino a 8 set 24

A 649,99 € invece di 799,99 € | sconto 19% – fino a 8 set 24

A 273,99 € invece di 532,50 € | sconto 49% – fino a 8 set 24

A 707,99 € invece di 912,94 € | sconto 22% – fino a 8 set 24

A 1383,99 € invece di 1622,37 € | sconto 15% – fino a 8 set 24

A 71,99 € invece di 139,00 € | sconto 48% – fino a 8 set 24

A 133,99 € invece di 234,00 € | sconto 43% – fino a 8 set 24

A 312,99 € invece di 396,00 € | sconto 21% – fino a 4 set 24

A 846,99 € invece di 1159,00 € | sconto 27% – fino a 4 set 24

A 97,99 € invece di 157,00 € | sconto 38% – fino a 4 set 24

A 82,99 € invece di 122,55 € | sconto 32% – fino a 4 set 24

A 1081,99 € invece di 1499,00 € | sconto 28% – fino a 4 set 24

A 120,99 € invece di 170,00 € | sconto 29% – fino a 4 set 24

A 139,99 € invece di 180,00 € | sconto 22% – fino a 4 set 24

A 152,99 € invece di 199,00 € | sconto 23% – fino a 4 set 24

A 45,99 € invece di 67,10 € | sconto 31% – fino a 4 set 24

A 64,99 € invece di 90,43 € | sconto 28% – fino a 4 set 24

A 75,99 € invece di 102,10 € | sconto 26% – fino a 4 set 24

A 110,99 € invece di 148,79 € | sconto 25% – fino a 4 set 24

A 226,99 € invece di 312,14 € | sconto 27% – fino a 4 set 24

A 93,99 € invece di 134,19 € | sconto 30% – fino a 4 set 24

A 121,99 € invece di 169,19 € | sconto 28% – fino a 4 set 24

A 231,99 € invece di 291,73 € | sconto 20% – fino a 4 set 24

A 315,99 € invece di 529,00 € | sconto 40% – fino a 8 set 24

A 26,99 € invece di 79,99 € | sconto 66% – fino a 8 set 24

A 169,00 € invece di 209,00 € | sconto 19% – fino a 28 ago 24

A 179,99 € invece di 249,00 € | sconto 28% – fino a 28 ago 24

A 159,90 € invece di 199,00 € | sconto 20% – fino a 28 ago 24

A 189,99 € invece di 249,00 € | sconto 24% – fino a 28 ago 24

A 94,99 € invece di 159,99 € | sconto 41% – fino a 28 ago 24

A 139,00 € invece di 189,00 € | sconto 26% – fino a 28 ago 24

A 159,00 € invece di 209,00 € | sconto 24% – fino a 28 ago 24

A 84,99 € invece di 109,00 € | sconto 22% – fino a 28 ago 24

A 108,29 € invece di 189,99 € | sconto 43% – fino a 1 set 24

A 162,90 € invece di 269,99 € | sconto 40% – fino a 1 set 24

A 129,00 € invece di 199,00 € | sconto 35% – fino a 6 set 24

A 139,00 € invece di 259,00 € | sconto 46% – fino a 6 set 24

A 169,00 € invece di 309,90 € | sconto 45% – fino a 6 set 24

A 289,00 € invece di 349,00 € | sconto 17% – fino a 6 set 24

A 569,99 € invece di 739,00 € | sconto 23% – fino a 4 set 24

A 199,99 € invece di 259,00 € | sconto 23% – fino a 4 set 24

A 119,99 € invece di 189,99 € | sconto 37% – fino a 28 ago 24

A 99,99 € invece di 159,99 € | sconto 38% – fino a 28 ago 24

A 149,99 € invece di 199,00 € | sconto 25% – fino a 28 ago 24

A 379,99 € invece di 510,00 € | sconto 25% – fino a 28 ago 24

A 159,99 € invece di 260,00 € | sconto 38% – fino a 28 ago 24

A 129,99 € invece di 230,00 € | sconto 43% – fino a 28 ago 24

A 119,99 € invece di 215,00 € | sconto 44% – fino a 28 ago 24

A 159,99 € invece di 250,00 € | sconto 36% – fino a 28 ago 24

A 129,99 € invece di 230,00 € | sconto 43% – fino a 28 ago 24

A 209,00 € invece di 259,00 € | sconto 19% – fino a 28 ago 24

A 1299,99 € invece di 1599,99 € | sconto 19% – fino a 31 ago 24

A 214,90 € invece di 489,90 € | sconto 56% – fino a 28 ago 24

A 119,90 € invece di 178,99 € | sconto 33% – fino a 28 ago 24

A 159,90 € invece di 325,90 € | sconto 51% – fino a 28 ago 24

A 189,90 € invece di 399,90 € | sconto 53% – fino a 28 ago 24

A 229,90 € invece di 275,23 € | sconto 16% – fino a 28 ago 24

A 124,90 € invece di 169,00 € | sconto 26% – fino a 28 ago 24

A 319,90 € invece di 622,60 € | sconto 49% – fino a 28 ago 24

A 99,90 € invece di 219,00 € | sconto 54% – fino a 4 set 24

A 119,90 € invece di 229,00 € | sconto 48% – fino a 4 set 24

A 179,90 € invece di 309,00 € | sconto 42% – fino a 4 set 24

A 1099,00 € invece di 1299,00 € | sconto 15% – fino a 4 set 24

A 239,90 € invece di 379,00 € | sconto 37% – fino a 4 set 24

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).