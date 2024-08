Microscopio portatile 120X con luce incorporata a soli 9 €

Pubblicità

Ecco un bel regalo da fare a un ragazzino o, se in voi arde una sana curiosità, anche da auto-regalarsi: il microscopio portatile attualmente in promozione è infatti uno strumento perfetto da tirare fuori al momento opportuno e andare a vedere così il micromondo che vi circonda senza esagerati investimenti.

Per utilizzarlo non servono batterie, se non quella alimentazione necessaria per accendere la luce LED incorporata, che tuttavia non è obbligatoria per poter usare correttamente lo strumento. Offre infatti soltanto una migliore illuminazione di ciò che si sta ingrandendo, ma con qualsiasi altra torcia si può ottenere un buon risultato.

Grazie alle sue lenti combinate può infatti offrire uno zoom che va da 60X fino a 120X, semplicemente regolandolo attraverso apposita rotella, e grazie al supporto per smartphone in dotazione si può eventualmente fissare il proprio telefono all’obiettivo per andare così a fotografare o filmare gli ingrandimenti, magari per mostrarli poi ad un amico o da portare a scuola per una ricerca.

Come dicevamo è altamente compatto (misura circa 11 x 5 centimetri) ed ha l’aspetto di un monocolo, con una comoda impugnatura per poterlo utilizzare tenendolo con una sola mano.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 18 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 50% andando a spendere intorno ai 9 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

