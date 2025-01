Microsoft manterrà tutti gli utenti sempre connessi agli account

Pubblicità

Microsoft ha predisposto alcune novità per gli account e chi usa computer pubblici (es. quelli di una biblioteca) in viaggio o per lavoro dovrà fare particolare attenzione: da febbraio rimarrà automaticamente connesso all’account Microsoft.

Attualmente, quando si accede a piattaforme online quali Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Teams e altre ancora di Microsoft, viene chiesto se vogliamo restare connessi al nostro account (è possibile selezionare la spunta dedicata). Se non si sceglie esplicitamente di rimanere connessi, quando si chiude la pagina il servizio disconnetterà automaticamente il nostro account.

Non è chiaro perché Microsoft abbia deciso di modificare queste impostazioni, una scelta, come è facile immaginare, potrebbe comportare problemi, mantenendo connessi gli utenti che chiuderanno pagine web di servizi pensando che la chiusura avverrà in automatico, come da sempre sono abituati.

L’alternativa è accedere alle pagine dei servizi Microsoft con modalità di navigazione privata (opzione prevista da vari browser) in modo da non conservare i dati di navigazione alla fine della sessione, disattivando quindi la connessione, oppure ricordarsi sempre di eseguire il logout alla fine della sessione (selezionando dall’icona in alto a destra la voce “Esci”).

Se dovesse capitare di essere distratti e di ricordarsi solo successivamente che ci siamo loggati da un computer al quale non abbiamo più fisicamente accesso, è possibile andare a questo indirizzo, loggarsi con le proprie credenziali e, in basso, selezionare l’opzione “Disconnettersi da tutto“: si verrà disconnessi da browser, app e ovunque il proprio account sia stato usato per accedere, dove possibile, entro 24 ore.

In un documento di supporto tecico, Microsoft spiega: “L’esperienza di accesso al Web browser cambia quando accedi a qualsiasi prodotto o servizio con il tuo account Microsoft. A partire da febbraio 2025, potrai rimanere connesso automaticamente a meno che non ti disconnetti o usi la navigazione privata”.

Se si accede al proprio computer, il browser memorizza le informazioni di accesso, ma se si accede da un computer, un telefono o un tablet che non appartiene all’utente o a cui accedono altre persone, Microsoft consiglia di usare una finestra di esplorazione privata.

Microsoft offre da un po’ di tempo il supporto alle PassKey, e queste ultime possono sostitire le password. Con le passkey è possibile accedere all’ account personale o al proprio account aziendale/dell’istituto di istruzione usando il volto, l’impronta digitale o un PIN. Le passkey sono supportate nei browser desktop (Windows 10 e seguenti, macOS Ventura e seguentri) e per dispositivi mobili (iOS 16 e seguenti, Android 9 e versioni successive).

