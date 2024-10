Giochi Xbox in streaming, Microsoft li libererà tutti

Pubblicità

Finalmente ci siamo, pare che Microsoft abbia deciso di consentire lo streaming di tutti i giochi presenti nella libreria Xbox dell’utente, non limitando più questa funzionalità solamente ai titoli presenti nel Game Pass.

La rivoluzione coinciderà, secondo i più, con il lancio di una nuova app per Android, che consentirà di acquistare i giochi direttamente dall’app. In sostanza, i giocatori che sono abbonati al piano Game Pass Ultimate, potranno giocare in streaming, anche su Android, tutti i giochi che hanno acquistato e che sono disponibili nella propria libreria Xbox. Fino ad oggi, invece, questa funzione era possibile soltanto con i giochi presenti all’interno del catalogo Game Pass.

Secondo The Verge, il progetto, noto internamente a Microsoft come Project Lapland, è ormai prossimo al completamento. Nonostante sarà sottoposto al consueto processo di test pubblico, iniziando con il rilascio agli utenti del programma Xbox Insiders, a novembre potrebbe già ampliarsi gradualmente a sempre a più utenti, includendo un numero sempre maggiore di giochi.

Ricordiamo che agli albori questo progetto era noto come Project xCloud, iniziato nel 2019, quando Microsoft aveva dichiarato l’intenzione di permettere agli utenti di trasmettere in streaming i giochi acquistati entro il 2020. Tuttavia, nonostante il lancio di Xbox Cloud Gaming nel 2020, questa opzione è stata rimandata al 2022, senza mai diventare realtà.

Il ritardo nel completamento di questo ambizioso progetto è dovuto certamente, e almeno in gran parte, a numerose sfide tecniche, legate alla disponibilità dei dati di gioco per tutti i server e alla necessità di testare la compatibilità per evitare giochi che non si adattano bene allo streaming. Inoltre, ci sono anche questioni di licenze: alcuni editori potrebbero evitare che alcuni giochi finiscano per essere giocati in streaming per motivi legati a contratti di licenza o accordi commerciali.

