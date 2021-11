Fender ha comprato PreSonus

Da sempre Fender è conosciuta soprattutto per le sue chitarre elettriche, ma domani potrebbe essere molto di più di un liutaio: la società infatti ha appena acquistato PreSonus, il produttore americano di apparecchiature e software audio professionale utilizzato per creare, registrare, mixare e masterizzare musica e audio in studio.

L’acquisizione è stata annunciata poche ore fa anche se manca ancora l’approvazione normativa: i termini finanziari dell’accordo non sono stati rivelati, mentre invece si sa qualcosa in più di quel che potrebbe portare questa nuova acquisizione. «Siamo felici di dare il benevenuto a tutti i membri del team PreSonus nella nostra famiglia. Condividiamo la stessa passione per la musica, lo stesso impegno per l’innovazione e lo stesso desiderio di ispirare ed equipaggiare le generazioni attuale e future di artisti» ha dichiarato Andy Mooney, amministratore delegato di Fender Musical Instruments Corp.

In tutta risposta, il presidente di PreSonus, Kevin Couhig, ha salutato la comunità dicendo che «è stato meraviglioso far parte di questo incredibile viaggio, ma sono anche entusiasta di vedere cosa riserva il futuro».

«Mentre la maggior parte dei chitarristi e dei bassisti si collegano ancora agli amplificatori, altri di loro collegano i propri strumenti alle interfaccie audio, utilizzando amplificatori ed effetti virtuali per creare i propri suoni» si legge nel comunicato stampa. «I musicisti di tutti i livelli trascorrono più tempo online che mai e utilizzano una varietà di prodotti e di tecnologie per imparare, esercitarsi, suonare ed esibirsi dal vivo, ma anche registrare e condividere la propria musica. Fender immagina un futuro in cui l’ecosistema sia integrato perfettamente tra l’hardware e il software, creando così una esperienza musicale end-to-end. E in questo viaggio creativo, l’unione delle forze con PreSound rende tutto questo possibile».

In realtà l’integrazione tra hardware e software è qualcosa a cui Fender dedica già parte dei suoi investimenti da diverso tempo attraverso le sue app e i suoi amplificatori. Provando a immaginare a cosa potrebbe portare concretamente l’acquisizione di PreSonus da parte di Fender viene da pensare a una versione digitale degli iconici amplificatori Fender, ma in pentola potrebbe effettivamente bollire molto di più.