Microsoft supera Apple come azienda più capitalizzata al mondo

Nonostante i ricavi da record del quarto trimestre fiscale, le azioni di Apple sono al ribasso perché Tim Cook ha avvertito che la carenza globale di chip avrebbe avuto un impatto negativo sull’azienda durante le festività natalizie. Di contro le azioni di Microsoft sono aumentate leggermente, portando la sua capitalizzazione di mercato a 2,45 trilioni di dollari, quanto basta per superare Apple e far sì che, almeno per il momento, possa essere definita «l’azienda più preziosa al mondo».

L’azienda di Cupertino era riuscita a mantenere la posizione per 16 mesi consecutivi ma nel terzo trimestre del 2021 ha registrato entrate pari a 83,4 miliardi di dollari, 6 miliardi di dollari in meno – spiegano – di quanto previsto a causa dei blocchi temporanei alle fabbriche a causa del COVID-19 e della carenza globale di processori che, secondo l’amministratore delegato dell’azienda, si protrarrà almeno fino a fine anno.

La situazione dettata dalla pandemia di coronavirus è migliorata significativamente a ottobre, ma in prospettiva «pensiamo che la causa principale del rallentamento sia da rivedersi nella carenza di chip» ha spiegato Tim Cook, dicendo che ciò influenza «praticamente la maggior parte dei nostri prodotti», inclusi quindi gli iPhone, gli iPad e i Mac, tra gli altri. Per fortuna, si fa per dire, questa carenza è legata principalmente ai dispositivi più vecchi come ad esempio la serie 12 di iPhone, mentre la più recente non sarebbe interessata da questo problema.

Secondo il CFO Luca Maestri tuttavia questi vincoli perdureranno ancora per un po’. «Il trimestre che si chiuderà a dicembre seguirà la scia di quello appena passato. Nonostante ciò stiamo riscontrando una forte domanda per i nostri prodotti e ci aspettiamo di raggiungere una crescita dei ricavi molto solida anno su anno, stabilendo un nuovo record di entrate durante l’ultimo trimestre dell’anno in corso.

Apple ha annunciato i risultati del quarto trimestre fiscale (il terzo dell’anno 2021) lo scorso 28 ottobre: trovate tutti gli approfondimenti in questo articolo.