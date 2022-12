Microsoft HoloLens 2, ora con il visore si collabora via Teams

L’ultimo aggiornamento Microsoft per il visore HoloLens 2 rende più facile per gli utenti collaborare con i colleghi: una delle novità più interessanti è la piena integrazione con la piattaforma di video riunioni Microsoft Teams: gli utenti non dovranno più accendere un computer o uno smartphone per partecipare alle riunioni di lavoro.

Se già in passato il visore ha consentito di effettuare e ricevere videochiamate Teams, le sue funzionalità di collaborazione erano ancora piuttosto limitate. Adesso, invece, con questo nuovo aggiornamento Microsoft sta dando agli utenti di HoloLens 2 la possibilità di visualizzare una serie di finestre olografiche con chiamate, chat e calendari di Teams. Poiché l’aggiornamento aggiunge anche l’integrazione di OneDrive, gli utenti saranno in grado di accedere alle loro cartelle basate su cloud e visualizzare documenti Word, PDF e video condivisi durante le chiamate.

Microsoft ha anche combinato le sue due app Dynamics 365 Mixed Reality, vale a dire l’app Dynamics 365 Guides che fornisce istruzioni olografiche passo-passo agli utenti e l’app Dynamics 365 Remote Assist che consente ai lavoratori in prima linea di mostrare ai colleghi ciò che stanno vedendo sul campo. La società ha affermato che l’applicazione combinata era una richiesta prioritaria di Toyota, che fornisce feedback per il visore dal 2016.

David Kleiner, che dirige il laboratorio di tecnologia e ricerca applicata di Toyota North America, ha spiegato che dare ai lavoratori in prima linea accesso ai computer portatili non sarebbe la stessa cosa di un visore di realtà aumentata: i lavoratori in prima linea non stanno alla scrivania dove l’utilizzo di un portatile risulta comodo.

Oltre a discutere le nuove funzionalità del visore, Microsoft ha anche riferito di essere al lavoro su successore rispetto all’interazione corrente. I rapporti all’inizio di quest’anno hanno affermato che il gigante tecnologico avrebbe eliminato i suoi piani per HoloLens 3. Microsoft, tuttavia, ha negato di essere al capolinea per il suo visore. Adesso, il vicepresidente della sezione realtà mista di Microsoft, Scott Evans, ha dichiarato che l’azienda sta “solo cercando il giusto punto di progettazione per renderlo un aggiornamento significativo”.

Secondo le anticipazioni Apple lancerà il suo primo visore AR – VR nel 2023.