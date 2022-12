Da Juice il regalo perfetto Apple e hi-tech per ogni albero

Nei punti vendita Juice, catena Apple Premium Reseller, e nel negozio online Juice è possibile trovare, oltre ai prodotti Apple, una vasta scelta di accessori, dispositivi e gadget tecnologici dei migliori marchi, tutte idee perfette per i regali di Natale di ogni appassionato di tecnologia e di Apple in particolare.

Oltre agli ultimi modelli di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods e HomePod, Juice propone spesso anche modelli precedenti e fine serie a prezzi scontati rispetto a quelli originali di listino. Il cliente può scegliere di comprare pagando l’intero prezzo oppure diluendo il totale in rate più piccole, da 10 mesi fino a due anni, sempre senza interessi né costi aggiuntivi.

Tra le idee regalo di Juice segnaliamo il portafoglio in pelle con il vano per ospitare AirTag di dbramante1929, i guanti di Moshi che permettono di usare senza problemi gli schermi touch, i prodotti DJI più richiesti tra droni e stabilizzatori.

Ancora il Joystick HeroPad Wireless di Aiino, in sostanza un vero controller in stile console da salotto dotato di sostegno per iPhone integrato per giocare al massimo ovunque. Sempre da Juice sono disponibili gli accessori intelligenti per la salute smart di Withings, come la bilancia intelligente, il misuratore di pressione sanguigna, il termometro smart e altri ancora.

Se invece il regalo è per la propria casa, è possibile risparmiare anche parecchio sulle bollette grazie al termostato intelligente Tado in abbinamento alle valvole smart. Ricordiamo che tutti i negozi Juice saranno aperti tutti i giorni fino a Natale.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.