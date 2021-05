Microsoft testa la modalità Dark completa in Word per Mac

Microsoft sta testando in Word una nuova modalità dark che, oltre ai vari elementi dell’interfaccia, mostra elementi oscurati anche per il documento vero e proprio, incluso per esempio lo sfondo del documento visibile a schermo.

Ricordiamo che Microsoft Office per Mac supporta da tempo la modalità scura di serie in macOS, che gli utenti possono selezionare aprendo Preferenze di Sistema > Generali > Aspetto. È anche possibile mantenere abilitata la modalità dark per il sistema operativo, ma disattivarla per le singole app di Microsoft Office, aprendo le preferenze dell’app. Per farlo occorre aprire “Preferenze” dal menu “Word” e nella scheda “Generale” cercare la sezione “Personalizza”, infine scegliere “Disattivare modalità scura”.

La nuova opzione offerta agli utenti delle versioni beta, che hanno modo di provare in anteprima alcune funzioni, è comoda per chi ama scrivere con meno distrazioni possibili. Il tema sarà richiamabile con i prossimi aggiornamenti delle app di Office; una funzione di questo tipo è già stata integrata in Office per Windows dove tra i vari temi è possibile selezionare anche quello denominato “tema nero”.

Ricordiamo che l’anteprima del prossimo Office 2021 per Mac, che sarà proposto in vendita con licenza perpetua e non in abbonamento, è stata rilasciata in aprile: ne abbiamo parlato in questo articolo. Invece per iPhone e iPad, Microsoft ha rilasciato a febbraio una app unica che contiene Word, Excel e PowerPoint, in alternativa alle singole app proposte su App Store.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutto quello che c’è da sapere su Office per Mac e le eventuali alternative. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft si parte da questa pagina, invece per tutte le novità dedicate ai Mac si parte da qui.