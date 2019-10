Microsoft porta Dark Mode in tutte le app Office per iPhone e iPad

Office per Mac supporta la modalità scura fin da dicembre dello scorso anno: ora, come annunciato già questa estate, Microsoft rilascia un aggiornamento di Office con supporto a Dark Mode per iPhone e iPad.

Ricordiamo che la multinazionale di Windows aveva annunciato di essere al lavoro per implementare nativamente Dark Mode in tutte le app Office per iOS 13 e iPadOS: l’annuncio di questa estate era accompagnato dal rilascio del supporto per la modalità scura sia per Office.com online che per Outlook per iPhone e iPad.

Ora come promesso l’aggiornamento di Office per iPhone e iPad con supporto a Dark Mode è disponibile per gli utenti di smartphone e tablet di Apple. A partire da oggi non più solamente Outlook, ma anche Word, Excel, PowerPoint e OneNote funzionano in linea con le impostazioni di sistema di iOS 13 e iPadOS mostrando schermata di sfondo nera e colori più tenuti per il resto dell’interfaccia, più indicati per lavorare al buio affaticando meno la vista.

Microsoft ha dichiarato che il completamento dell’aggiornamento a Office con Dark Mode ha richiesto più tempo rispetto alla conversione più semplice, questo perché tutte le app sono state riscritte per supportare Dark Mode nativamente, una procedura più laboriosa per accertarsi che tutti i team interni lavorassero a partire da una singola palette di tinte e colori.

Da notare che il supporto a Dark Mode viene indicato esclusivamente nelle note di rilascio di Microsoft OneNote, come rileva MacRurmos, anche se in realtà è implementato in tutte le app Microsoft Office per iOS 13 e iPadOS. Ricordiamo che per dispositivi fino a 10,1″ le app di Microsoft Office si possono usare gratis per creare e modificaere documenti: per avere a disposizione tutte le funzioni complete occorre sottoscrivere un abbonamento a Office 365 per tablet, smartphone, Mac e Windows.