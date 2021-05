AGM-M7, scontato lo smartphone con l’altoparlante più potente al mondo

Il panorama degli smartphone e dei telefoni cellulari è certamente al giorno d’oggi molto vasto. Eppure c’è ancora spazio per qualcosa di diverso. È il caso di AGM M7, un telefono cellulare rugged, con funzioni smart, che ha nell’altoparlante la sua principale caratteristica.

Ottimo, dunque, per chi ha problemi di udito. Al momento, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce si acquista a poco più di 80 euro. Clicca qui per comprare.

All’apparenza AGM M7, più che uno smartphone, sembra un classico telefono smartphone, con il display posto nella parte superiore, e la tastiera su quella inferiore. Il software installato, però, è Android 8.1, o almeno una versione molto semplificata.

Si tratta, quindi, di un terminale che viene proposto per un pubblico più avanti con l’età, che non perderà nemmeno una chiamata, grazie ad un altoparlante particolarmente potente, dal volume elevatissimo.

Le sue caratteristiche tecniche sono di 8 GB di ROM e 1 GB di RAM, mentre a livello di connettività gode di Bluetooth 4.2, Wifi: 802.11 b/g/n 2.4G, e USB 2.0, e di Tipo-C. Supporta anche le scheda Micro SD fino a 128 GB, e risulta essere certificato IP68/IP69k, oltre a godere della certificazione di grado militare MIL-STD-810H.

Il telefono, dunque, è anche un rugged, particolarmente robusto, da utilizzare in condizioni estreme. Sebbene all’apparenza sembri un tradizionale cellulare, supporta app come Facebook, WhatsApp, Skype, e altre ancora.

Come già accennato, però, la vera caratteristica di spicco è l’altoparlante. Si tratta di una unità impermeabile da 3,5W, particolarmente squillante. A livello di SIM, supporta due Nano SIM.

Le dimensioni del telefono sono pari a 141.9 x 61.9 x 19,8mm, mentre il peso netto è di 195 grammi.

AGM M7 ha un listino di 125 euro, ma al momento si acquista a poco più di 80 euro, grazie al coupon sconto A677AD6F80D12001. Clicca qui per acquistare.