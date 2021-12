Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition a 16,99 dollari con un codice

Se cercate un paio di auricolari completamente senza fili che si adattino facilmente alla conformazione delle orecchie e che qui vi restino stabili anche quando vi allenate, sappiate che al momento ci sono gli Xiaomi Redmi Buds 3 Youth Edition in sconto a meno della metà del prezzo di listino.

Hanno la forma “a bottone” – per intenderci senza l’astina sporgente come gli AirPods – e in confezione sono inclusi tre gommini in-ear nelle misure S, M e L insieme a due alette nelle misure S e L che possono essere intercambiate in modo tale da assicurarsi una perfetta aderenza all’interno della cavità auricolare.

Sono per altro molto leggeri (ciascun auricolare pesa 4,2 grammi) e sono certificati IP54, quindi resistono alle infiltrazioni di polvere che di acqua, perciò si possono tranquillamente usare in palestra senza temere che il sudore possa in qualche modo rovinarli e anche all’aperto mentre ci si allena e inizia a piovere.

Si collegano allo smartphone tramite la più recente tecnologia Bluetooth 5.2 e la batteria incorporata negli auricolari promette fino a 5 ore di autonomia con una sola carica. La custodia in cui si possono riporre – anch’essa molto piccola: misura 6 x 4,6 x 2,4 centimetri e pesa poco meno di 40 grammi – quando non vengono utilizzati è dotata di una batteria che li ricarica e ne prolunga l’autonomia per un totale di 18 ore. La ricarica avviene tramite collegamento del cavo USB-C alla presa posta sul fondo della custodia.

Il prezzo di listino di questi auricolari è di 35,99 dollari ma al momento inserendo il codice hekka16 nel carrello il prezzo viene più che dimezzato e si finisce per pagarli 16,99 dollari.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.