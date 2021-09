Controller Xbox, il nuovo firmware migliora il pairing con iOS

Microsoft ha iniziato a testare una nuova versione del firmware per i suoi controller Xbox One, Xbox Elite 2 e Xbox Adaptive, grazie al quale dovrebbe migliorare notevolmente la connettività e la latenza tra dispositivi. In particolare, Microsoft afferma che i controller ora supportano Bluetooth Low Energy per una migliore connettività con dispositivi iOS 15 e iPadOS 15.

In un post sul blog, Microsoft ha spiegato che il nuovo firmware è disponibile per i beta tester Insider che utilizzano i controller Xbox One con supporto Bluetooth, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Controller. In questo modo, il nuovo firmware porta funzionalità di nuova generazione su questi controller, precedentemente disponibili solo sui controller Xbox Series X e S.

Per gli utenti Apple, questo vuol dire, in particolare, l’aggiunta del supporto Bluetooth Low Energy, che Microsoft afferma essere supportato con iOS 15 e iPadOS 15:

Questi controller ora supportano Bluetooth Low Energy, che offre una migliore compatibilità tra i dispositivi e consente migliori esperienze di abbinamento. Sarai in grado di giocare in modalità wireless su PC Windows 10, iOS 15+ e dispositivi Android con Bluetooth Low Energy per la riproduzione remota dalla tua console o il cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate in movimento

Dopo aver installato l’aggiornamento del firmware, questi controller ricorderanno un host Bluetooth (ad esempio lo smartphone) e un host wireless Xbox (ad esempio la console Xbox), in modo da poter passare rapidamente, e senza problemi, tra un dispositivo e l’altro precedentemente collegato, con un semplice doppio tocco del pulsante di associazione.

Microsoft afferma che questo aggiornamento del firmware include anche il supporto per Dynamic Latency Input, che «Fornisce gli input del controller in modo più efficiente» alla console.

Il nuovo firmware è disponibile per gli utenti Alpha Skip-Ahead e Alpha: Microsoft afferma che amplierà la disponibilità nelle settimane a venire. L’annuncio completo con maggiori informazioni si trova nel post ufficiale Microsoft. Per collegare i controller Xbox e Playstation a iPhone, iPad, Mac e Apple TV è disponibile questa guida di macitynet.