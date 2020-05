Minecraft inarrestabile, supera 200 milioni di copie vendute

Le mode vanno e vengono, ma la mania di Minecraft deve vedere ancora la fine: l’azienda sviluppatrice Mojang Studios, infatti, ha da poco annunciato insieme a Microsoft che, dal lancio (avvenuto nel 2011, ndr) ad oggi, il titolo ha venduto 200 milioni di copie.

Ora, giusto per fare un confronto, di Grand Theft Auto 5, che proprio ieri è apparso tra le nostre pagine per via dei server andati in tilt con il rilascio gratuito del titolo (fino al 21 maggio), di copie ne sono state vendute 120 milioni, di cui 24 solo nell’ultimo anno. Questi numeri sono ancora più impressionanti se si va a guardare la quantità di utenti attivi: secondo i dati dichiarati da Microsoft, ogni mese 126 milioni di persone giocano a Minecraft.

E’ probabile che parte di questo successo a lungo termine vada ricondotto ai costanti aggiornamenti di contenuti e funzionalità. Mojang Studios e Microsoft per altro negli ultimi mesi hanno offerto l’accesso gratuito a Minecraft Education Edition, una versione speciale che non va vista come semplice videogioco, ma come un vero e proprio strumento educativo per insegnare agli studenti scienze, ingegneria, matematica, storia, arte e tantissime altre materie. Per dire, tra gli altri c’è il Resource Pack di chimica grazie al quale i giocatori hanno accesso alla tabella periodica completa e possono usare un “editor-composto” per costruire sostanze di base o complesse.

Tra le novità, in arrivo c’è l’espansione Minecraft Dungeons che dovrebbe uscire il 26 maggio mentre l’aggiornamento Nether sarà disponibile gratuitamente entro l’estate. Aggiunte senz’altro apprezzate dai milioni di giocatori assidui specialmente in considerazione del fatto che il Minecraft Festival – una tre giorni di streaming online nei quali ci si aspettano gameplay inclusivi, attività in realtà aumentata, tornei, presentazione di nuovo merchandising, incontri con gli sviluppatori e vari creator, e tanto altro ancora – previsto per settembre, causa coronavirus, è stato rinviato di un anno.

Insomma Minecraft ha raggiunto e superato il record storico di oltre 200 milioni di copie vendute, ma tutto lascia prevedere che i successi in arrivo siano ancora molti. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Minecraft e Microsoft sono disponibili ai rispettivi collegamenti.