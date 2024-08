Addio maledetto caldo col mini-ventilatore a ghiaccio a solo 1 €

Pubblicità

Rinunciate a un caffè per rendere più fresche le vostre giornate d’Agosto. Come? comprando il mini-ventilatore a ghiaccio attualmente in promozione a solo 1 €, un’offerta irrinunciabile per migliorare sensibilmente la vostra vita estiva. Poi se proprio non potete farne a meno, con un altro Euro, potete anche prendervelo questo caffè.

Non perdete troppo tempo a leggere questo articolo perché l’offerta potrebbe finire: in fondo trovate link e dettagli per risparmiare 29 € dei 30 € che normalmente vi permettono di acquistare questo “salva-vita”.

È un ventilatore da tavolo, come tanti altri, ma oltre ad essere costruito con intelligenza, grazie al design “a valigetta” e alle pale che possono essere inclinate anche verso l’alto o verso il basso in base a dove poggerete il ventilatore, rinfresca più di qualsiasi altro.

Questo perché è dotato di serbatoio al cui interno potrete mettere dell’acqua da vaporizzare contemporaneamente all’uso del ventilatore, e se ci accompagnate anche del ghiaccio, sarà ancora più rinfrescante.

Potete scegliere tra 3 velocità e 3 livelli di vaporizzazione, regolando così la sensazione di rinfrescamento in base alla temperatura dell’ambiente e alla vostra percezione del caldo.

Consuma poi solo 10 Watt e grazie all’alimentazione via USB-C, potete dargli energia anche con una powerbank, o direttamente collegandolo al vostro computer.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 30 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 96% andando a spendere soltanto 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.